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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş'ta "yabancı" operasyonu! - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş'ta "yabancı" operasyonu!

        Kadrosunda, kiralıkta bulunan futbolcular dahil 16 yabancı oyuncu olan Beşiktaş, hem gelecek sezon yabancı sayısının 12'ye düşmesi hem de yeni transferle yer açmak için bu futbolcuların büyük kısmı ile en kısa zamanda yollarını ayırmak istiyor.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 12.01.2024 - 16:27 Güncelleme: 12.01.2024 - 17:31
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        Beşiktaş'ta "yabancı" operasyonu!
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        Türkiye Futbol Federasyonu, 2024-2025 sezonundan itibaren Trendyol Süper Lig'de yabancı sayısının 12'ye düşürüleceğini açıkladı. Bu durum, kadrosunda birçok yabancı futbolcu bulunduran takımları da düşündürmeye başladı.

        Bu takımlardan biri de Beşiktaş. Kiralıkta olan futbolcular dahil 16 yabancı oyuncuya sahip siyah-beyazlılar, söz konusu futbolcuların hem mali yükünden kurtulmak hem de yeni transferlere yer açmak için ya fesih yoluna gidecek ya da gelecek teklifleri değerlendirerek oyuncularla yollarını ayıracak. Ancak Kartal'da bu 16 futbolcunun sadece 2'sinin sözleşmesi bu yıl içinde sona erecek. Ghezzal ile Hasic'in mukaveleleri 31 Mayıs 2024'te bitecek. Kalan 14 yabancı futbolcunun sözleşmeleri ise 2025, 2026 ve 2027'ye kadar devam ediyor.

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        Transfer teklifleri bekleniyor

        Hasan Arat yönetimi, göreve geldikten sonra Vincent Aboubakar, Valentine Rosier, Eric Bailly, Rachid Ghezzal ve Jean Onana'nın kadro dışı bırakıldığını açıklamıştı. Bu futbolculardan Bailly’nin sözleşmesi feshedilirken, Onana ise Marsilya’ya kiralandı. Afrika Uluslar Kupası sebebiyle ülkesinin milli takımına çağrılan Aboubakar ile Rosier’in ise takımdaki gelecekleri hala belirsiz.

        Siyah-beyazlıların futboldan sorumlu yönetim kurulu üyesi Feyyaz Uçar, kadro dışı kalan oyuncularla ilgili gelen tekliflere açık olduğunu söylemişti.

        Bunun yanında sakatlığı olan Oxlade-Chamberlain’in de sözleşmesinin dondurulması gündemde.

        Ancak Beşiktaş sadece kadro dışı bırakılanlar değil, diğer yabancıları için de teklifler bekliyor. Sayının düşürülmesi için birkaç futbolcu hariç diğer oyunculara gelecek tüm teklifler değerlendirilecek.

        Yabancıların performansı

        Beşiktaş’ta bu sezon Süper Lig, Avrupa Konferans Ligi ve Konferans Ligi elemelerinde oynanan maçlarda en fazla görev alan futbolcular 29’ar defa ile Amir Hadziahmetovic ve Jackson Muleka. Bu karşılaşmalarda Muleka 5 gole imza atarken, Amir ise 6 asist yaptı. Gedson Fernandes de tüm kulvarlarda çıktığı 23 mücadelede 1 gol, 3 asistlik performans sergiledi. 22’şer kez forma giyen oyunculardan Aboubakar 11 gol, 3 asist, Oxlade-Chamberlain de 4 gol, 1 asistle takıma katkı sağladı.

        21 kez top koşturan ve kadro dışı kalan futbolcular arasında yer alan Valentin Rosier 2 asist yaparken, 20 defa siyah-beyazlı formayı terleten Omar Colley’in de 6 golü bulunuyor.

        19 maçta oynayan Rashica'nın 3 gol, 3 asisti bulunurken, 1 golü olan Amartey ile 2 asist yapan Masuaku 17’şer müsabakaya çıktı. Ante Rebic de 16 karşılaşmada 3 asistle oynadı. Kadro dışı bırakılan futbolculardan olan ancak daha sonra kadroya alınan Ghezzal ise 14 maçta 1 gol, 3 asistlik katkı verdi.

        Marsilya’ya kiralanan Jean Onana’nın da 10 müsabakada 1 asisti var.

        Bosna-Hersek ekiplerinden Sarajevo’da kiralık oynayan Ajdin Hasic, 16 mücadelede 5 gol, 3 asist, Portekiz ekibi Arouca’da sezonu kiralık geçiren Montero'nun da 10 maçta 1 asisti bulunuyor.

        Yeni transferi Jonas Svensson ise henüz siyah-beyazlı formayı giymedi.

        Sözleşme süreleri

        Beşiktaş’ın yabacı futbolcularının mukavele süreleri de şöyle:

        Daniel Amartey: 30 Haziran 2026

        Omar Colley: 31 Mayıs 2025

        Arthur Masuaku: 31 Mayıs 2025

        Valentin Rosier: 31 Mayıs 2025

        Amir Hadziahmetovic: 31 Mayıs 2027

        Gedson Fernandes: 31 Mayıs 2026

        Oxlade-Chamberlain: 30 Haziran 2026

        Ante Rebic: 30 Haziran 2025

        Jackson Muleka: 31 Mayıs 2027

        Milot Rashica: 30 Haziran 2027

        Rachid Ghezzal: 31 Mayıs 2024

        Vincent Aboubakar: 31 Mayıs 2025

        Jonas Svensson: 30 Haziran 2026

        Javi Montero: 31 Mayıs 2025

        Jean Onana: 30 Haziran 2027

        Ajdin Hasic: 31 Mayıs 2024

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