Beşiktaş'tan Bilbao'nun golüne ofsayt itirazı!
Beşiktaş, Athletic Bilbao'nun bulduğu gole ofsayt gerekçesiyle itirazda bulundu. Hakem Julian Weinbenger, VAR'ı dinledikten sonra golü verdi.
Giriş: 22.01.2025 - 19:41 Güncelleme: 22.01.2025 - 19:41
UEFA Avrupa Ligi 7. hafta mücadelesinde Athletic Bilbao, Beşiktaş karşısında 45. dakikada Unai Gomez ile 1-1'lik eşitlik golünü buldu.
Temsilcimiz Beşiktaş, bu golde Gomez'in ofsayt pozisyonunda olduğu yönünde itirazda bulundu. Beşiktaş'ta Arthur Masuaku, pozisyonda sarı kart gördü.
Hakem Julian Weinbenger, VAR'ı dinledikten sonra orta noktayı gösterdi ve Gomez'in golü geçerlilik kazandı.
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