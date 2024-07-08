Beşiktaş'tan Ciro Immobile bombası
Beşiktaş, Lazio'da forma giyen Ciro Immobile'nin transferi için yoğun mesai içinde. İtalyan oyuncu, siyah-beyazlılarda oynamaya sıcak bakarken 2 yıllık sözleşmesinin bulunduğu Lazio ile de görüşmeler devam ediyor.
Beşiktaş'ta transfer konusunda hareketli saatler yaşanmaya devam ediyor.
Gabriel Paulista ve Rafa Silva'yı renklerine bağlayan siyah-beyazlılardan forvet için ise flaş bir hamle geldi.
Beşiktaş, Lazio'da forma giyen Ciro Immobile'yi renklerine bağlamak için yoğun mesai içerisinde.
34 yaşındaki futbolcu, Beşiktaş'ta oynamaya sıcak bakarken görüşmelerin olumlu ilerlediği öğrenildi.
Immobile'nin 2 yıllık sözleşmesinin bulunduğu Lazio ile de temaslar sürerken Beşiktaş transferi kısa sürede bitirmek istiyor.