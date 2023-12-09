Beşiktaş'tan derbi biletleri için açıklama!
Süper Lig'de Fenerbahçe ile karşılaşacak Beşiktaş'tan derbi öncesi taraftarına bilet bilgilendirmesi geldi.
Siyah-beyazlı kulüp, derbi için kulübe devredilen biletlerin saat 13.00'te satışa çıkacağını açıkladı.
Beşiktaş'ın açıklaması şu şekilde:
"Futbol A Takımımız, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında bugün saat 19.00'da Tüpraş Stadyumu'nda Fenerbahçe ile karşılaşacak.
Fenerbahçe maçı için Kulübümüze devredilen biletler, saat 13.00'te satışa sunulacak.
Taraftarlarımız, passo. com ve Passo akıllı telefon uygulaması üzerinden bilet satın alabilirler.
Tüpraş Stadyumu'nda bulunan bilet gişesinde bilet satışı yapılmayacaktır."