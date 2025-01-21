Beşiktaş'tan Serdar Topraktepe kararı

Beşiktaş, Giovanni van Bronckhorst ile yolların ayrılmasının ardından yaşanan teknik direktör belirsizliği Ole Gunnar Solskjaer’in getirilmesiyle son bulurken 2 Aralık’tan bu yana geçici olarak teknik direktörlük görevini yürüten Serdar Topraktepe’nin geleceği de netleşti.

Norveçli teknik adamın takımı tanıma ve adaptasyon sürecinde yanında olacağı belirtilen Topraktepe, yaklaşık 10 gün boyunca bu görevi yürütecek. Sonraki süreçte Topraktepe’nin kulüp içinde üstleneceği rol başkan Serdal Adalı ile yapacağı görüşmenin ardından belli olacak.