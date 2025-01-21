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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş'tan Serdar Topraktepe kararı - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş'tan Serdar Topraktepe kararı

        Teknik direktörlüğe Ole Gunnar Solskjaer'i getiren Beşiktaş'ta Serdar Topraktepe'nin de geleceği belli oldu.

        Giriş: 21.01.2025 - 12:22 Güncelleme: 21.01.2025 - 12:22
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        Beşiktaş'tan Serdar Topraktepe kararı
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        Beşiktaş, Giovanni van Bronckhorst ile yolların ayrılmasının ardından yaşanan teknik direktör belirsizliği Ole Gunnar Solskjaer’in getirilmesiyle son bulurken 2 Aralık’tan bu yana geçici olarak teknik direktörlük görevini yürüten Serdar Topraktepe’nin geleceği de netleşti.

        Norveçli teknik adamın takımı tanıma ve adaptasyon sürecinde yanında olacağı belirtilen Topraktepe, yaklaşık 10 gün boyunca bu görevi yürütecek. Sonraki süreçte Topraktepe’nin kulüp içinde üstleneceği rol başkan Serdal Adalı ile yapacağı görüşmenin ardından belli olacak.

        OLCAY ŞAHAN GÜNDEMDE YOK

        Öte yandan Altınordu'daki teknik direktör görevinden ayrılan ve yardımcı antrenörlük için Beşiktaş'la adı geçen Olcay Şahan'ın siyah-beyazlıların gündeminde yer almadığı öğrenildi.

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