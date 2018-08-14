Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri (14 Ağustos 2018)
14.08.2018 - 11:49 | Güncelleme:
Beşiktaş'ta transferde hareketli saatler... Siyah-Beyazlılar, Talisca'nın yerini İnter'li yıldızla dolduracak. Quaresma için flaş teklif. Chadli'de sona doğru. Beşiktaş'ın gözü, bir dönem gündemindeki Yunan yıldızda. Detaylar haberimizde
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Beşiktaş'ta transfer harekatı hız kesmiyor. Siyah-beyazlılar, Talisca'nın ardından 10 numara arayışlarını sürdürmeye devam ediyor.
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Birçok isimle temasa geçen Kara Kartal, rotasını Interli oyuncu Joao Mario'ya çevirdi. Joao Mario ismi daha geçen sezon devam ederken gündeme gelmişti.
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"Talisca'ya 21 milyon euro vermeyin, ben size Inter'den Joao Mario'yu getireyim" diyen menajeriyle görüşmeler devam etti.
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Ancak satın alma yerine kiralama opsiyonu gündeme gelince, Portekizli menajer Beşiktaş'tan uzaklaştı. Önceki gün ise sürpriz bir gelişme yaşandı ve yıldız oyuncunun tekrar transfer ihtimali doğdu.
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Inter, Chelsea'den Bakayoko'ya talip olunca, Mario'nun menajerini arayan Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, "Kapımız Mario'ya hala açık, yeniden görüşebiliriz" mesajını gönderdi. (Fotomaç)
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QUARESMA İÇİN 4 MİLYON EURO
Çin ve Suudi Arabistan'dan teklifler alan ancak gitmeyen Ricardo Quaresma ile bu kez efsane olduğu kulüp ilgileniyor.
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Geçen sezonu Porto ve Benfica'nın ardından üçüncü sırada tamamlayan Sporting Lizbon, yeni sezonda taraftarını harekete geçirmek için düğmeye bastı.
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Portekiz ekibinde Eylül ayında yapılacak yönetim seçimi öncesi Quaresma'nın seçim kozu olarak gündeme geldiği belirtiliyor.
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Geçen sezon çalkantılı bir dönem geçiren ve taraftarıyla arası bozuk olan Portekiz spor kamuoyu, kulübün eski parlak günlerine Quaresma'yla dönebileceğine inanıyor.
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Portekiz'de 1 Eylül'de bitecek transfer dönemi öncesi Quaresma için menajerler aracılığıyla Beşiktaş'a öneriler yapıldığı biliniyor.
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Sporting bu konuda 4 milyon euroyu gözden çıkarmış durumda. Beşiktaş ise daha önce Çin ve Suudi Arabistan'dan gelen 10 milyon euroya yakın teklifler nedeniyle çekimser yaklaşıyor. (Akşam)
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ESKİ AŞK ALEVLENDİ
Kartal forvet transferine odaklandı... Akhisar ile oynanan maçı 2-1 kazanan Siyah- Beyazlılar bu galibiyete rağmen takıma iyi bir golcü kazandırmak için kolları sıvadı.
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Beşiktaş Yönetimi birçok golcüyü listesine almasına karşın Marsilya'da forma giyen Mitroglou'yu fiyatının uygunluğu nedeniyle listenin en başına aldı.
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Daha önce de birkaç kez Beşiktaş'ın gündemine gelen 30 yaşındaki Yunanlı futbolcu o dönemde transfer edilememişti. Beşiktaş bu arada Love ve Negredo'dan biriyle yollarını ayırmanın planlarını yapıyor.
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Marsilya'da geçtiğimiz sezon 30 resmi maçta forma giyen Mitroglou bu maçların 17'sinde ilk 11'de yer alırken fileleri 13 kez havalandırdı. (Fotomaç)
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CHADLİ BİTTİ BİTİYOR
Teknik Direktör Şenol Güneş'in, Başkan Fikret Orman ile yaptığı son görüşmede, "Ne yapıp edip kadromuza bir 10 numara katmalıyız" sözleri, siyah-beyazlılann patronundan karşılık buldu.
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Beşiktaş'ın Başkanı da Nacer Chadli için düğmeye basılmasını kurmaylarına aktardı. Hem kulübü West Bromwich'le hem de Belçikalı yıldızla prensipte el sıkışan Kara Kartal, bu işi bitirmek için oyuncu satışını beklemeyecek.
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Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, kurmaylarına, "Tüm şartları zorlayın ve Nacer Chadli 'nin işini bitirin" talimatını verdi. Siyah-beyazlılar, birkaç gün içinde 29 yaşındaki hücum oyuncusunun transferini bitirecek. Kara Kartal, Nacer Chadli'yi satın alma opsiyonlu kiralık olarak kadrosuna katacak. (AMK)
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