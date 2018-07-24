KAGAWA'YA ÇAĞRI: COME TO BEŞİKTAŞ
Teknik direktör Şenol Güneş’in isteği doğrultusunda 10 numara bölgesini yeni bir isimle doldurmak için çalışma başlatan yönetim, Almanya Bundesliga ekibi Borussia Dortmund’un yıldızı Shinji Kagawa’yı listesine eklemişti. Alman ekibinden ayrılma kararı alan 29 yaşındaki Japon futbolcu için Sarı-Siyahlılar’a satın alma opsiyonlu kiralama önerisinde bulunup beklemeye geçen Beşiktaş Yönetimi’ne, taraftarından destek geldi. Daha önce; Pepe, Medel ve Vida transferlerinde kampanya başlatan Siyah-Beyazlılar, son olarak Kagawa’nın sosyal medya hesaplarını hedef aldı. Japon 10 numaranın Twitter ve Instagram hesaplarına binlerce, ‘Come to Beşiktaş’ (Beşiktaş’a gel) yorumu yağdıran taraftarlar, Kagawa’nın rotasını Türkiye’ye çevirmeye çalışıyor.
‘YENİ BİR MEYDAN OKUMA...’
Geleceğiyle ilgili olarak Alman basınına açıklamalarda bulunan tecrübeli futbolcunun, “Dünya Kupası sonrasında Borussia Dortmund’a katılacağım. Kariyerimle ilgili olarak yeni bir meydan okumaya ihtiyacım var” dediği iddia edildi. Borussia Dortmund’ta geçen sezon 27 karşılaşmaya çıkan başarılı futbolcu, 6 gol ve 5 asistlik performans sergilemişti.
(Fanatik)
LIVERPOOL, VIDA TRANSFERİNİ BİTİRİYOR
Beşiktaş'ın olabilecek en yüksek bedelle elden çıkarmak istediği Domagoj Vida için beklenen talip çıktı: Liverpool. Premier Lig ekiplerinden West Ham United ve Everton ile pazarlıkları yürüten siyahbeyazlılar, daha yüksek bütçeye sahip Liverpool'un ilgisini görünce fiyat artırdı ve rotasını Merseyside devine çevirdi. Kadrosunda Vida'nın milli takımdan partneri Dejan Lovren'i de bulunduran Kırmızılar'ın bu bölgede rotasyonu geniş tutmak istediği ve Vida'ya yöneldiği ifade ediliyor. Liverpool yetkilileri, yarın İstanbul'a gelecek.
PSG'DE BONUCCİ'NİN ALTERNATİFİ
Liverpool'un kıskacındaki Vida'yla ilgilenen bir diğer dev Paris Saint-Germain. Milan'ın dünyaca ünlü stoperi Leonardo Bonucci için İtalyan ekibiyle görüşmeleri sürdüren PSG kurmayları, 50 milyon Euro'luk bonservisi çok bulursa Hırvat oyuncuya yönelecek. Bu durum gerçekleşirse Beşiktaş, Vida için 30 milyon Euro'luk bonservis bedelinde ısrarcı olacak.
VİDA'NIN ADI UEFA LİSTESİNDE YOK
Beşiktaş, B36 Torshavn ile oynayacağı Avrupa Ligi 2. tur ön eleme maçları için takım listesini dün UEFA'ya gönderdi. Bu listede Domagoj Vida'nın adının olmaması da, Hırvat oyuncunun kesinlikle satılacağının en büyük göstergesi oldu.
(Sabah)
FABRI'NİN YERİNE İLK ADAY OSPINA
Siyah-Beyazlılar’da 2 sezondur başarıyla görev yapan Fabricio Ramirez’in Fulham’a transfer olmasının ardından Kara Kartal’da yeni kaleci arayışı başladı. Bu doğrultuda hedeflerini; Bursaspor’dan Harun Tekin, Arsenal’den David Ospina ve Porto’dan Jose Sa olarak belirleyen Beşiktaş’ın yoğun temasların ardından Premier Lig temsilcisinin file bekçisi konusunda karar kıldığı öğrenildi. Ada ekibi Arsenal’in Petr Cech’e ek olarak Bayer Leverkusen’den 25 milyon Euro karşılığında Bernd Leno’yu transfer etmesinin ardından bir anda kulüpte 3. kaleci konumuna gerileyen Ospina’nın da takımdan ayrılmaya yeşil ışık yaktığı bildirildi.
TOPLAMDA 6 MİLYON EURO
Arsenal’le 2020 yılına kadar kontratı bulunan tecrübeli eldivenle ayrılığa kulüp yönetiminin de sıcak baktığı konuşuluyor. Beşiktaş’ın, başarılı kaleciyi satın alma opsiyonlu kiralama formülüyle kadrosuna katmak istediği gelen haberler arasında... Fabri’nin transferinin dün kesinleşmesinin ardından teklif hazırlığını tamamlayan yönetimin, bu hafta içerisinde Arsenal’in kapısını resmen çalması bekleniyor. Kara Kartal’ın Ospina için 2 milyon Euro kiralama bedeli, satın alma opsiyonu olarak da 4 milyon Euro önereceği konuşuluyor.
(Fanatik)
TIQUINHO ATAĞI
Beşiktaş'ta yeni sezon öncesi takıma yapılacak forvet takviyesi için çalışmalar dört koldan devam ediyor. Bugüne kadar birçok isimle direkt ya da menajerler aracılığıyla temasa geçen Kartal, rotasını son günlerde Portekiz'e çevirmiş durumda.
Yönetimin elindeki listenin ilk sırasında Aboubakar yer alırken, ikinci sırada ise Kamerunlu yıldız ile aynı takımda (Porto) görev yapan Brezilyalı Tiquinho Soares olduğu öğrenildi.
Beşiktaş'tan 3.5 milyon euro isteyen Aboubakar için Porto da 4 milyon euro kiralama bedeli talep etti. Bu rakamları yüksek bulan yönetim B planı için düğmeye bastı.
BİRİ KİRALIK, BİRİ SATILIK
Başkan Fikret Orman'ın, Porto Başkanı ile yaptığı görüşme Aboubakar'ın dışında Tiquinho için nabız yokladığı ortaya çıktı.
Orman'ın; 1.87 boyunda ve 27 yaşındaki Brezilyalı forvet için "Tiquinho için ne kadar bonservis istiyorsunuz?" sorusuna Portekiz ekibi başkanının henüz bir yanıt vermediği, ancak tecrübeli oyuncu için 8 milyon euro'dan aşağıya bir rakam düşünmediği belirtildi.
Siyah-beyazlıların Aboubakar'ı kiralamak yerine, Tiquinho'yu bonservisiyle almak için rotasını sambacıya kaydırdığı; iki Porto'lu forvetten birini bitireceği ifade edildi.
Brezilyalı forvet Tiquinho, kariyerindeki en çok golü Porto formasıyla attı. 51 resmi maçta 23 gol atan, 9 da asist yaparak 32 gole doğrudan katkı yapan sambacı; geçen sezon Porto'da 24 maçta 6 gol, 4 asistle oynadı.
(Fotomaç)
"BİR DE QUARESMA GELDİKTEN SONRA GÖRÜN"
Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Quaresma için gelen tekliflerin ardı arkası kesilmezken, Brezilya medyası ortaya çarpıcı bir iddia ortaya attı. Önce Babel'i, sonra Giuliano'yu isteyen Flamengo; son olarak G.Saray ile Vitinho mücadelesine girmişti.
Üç oyuncudan da beklediğini alamayan Rio ekibinin, bu kez de Quaresma'nın peşine düştüğü iddia edildi. Flamengo taraftarlarının sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı "Hoşgeldin Quaresma" paylaşımlarının arkasında ortaya atılan bir dedikodunun yer aldığı bildirildi. Flamengo'nun Botafogo'yu 2-0 yenmesinin ardından Radio Tupi'de yorumcu Ribas'ın, "Bir de siz bu takımı Quaresma geldikten sonra görün" demesi üzerine başladığı öğrenildi.
QUARESMA TURP GİBİ
Quaresma,Dünya Kupası izninin ardından siyah-beyazlılar için sağlık kontrolünden geçti. Portekiz Milli Takımı ile kupada son 16 turuna kalmayı başaran ve turnuvada 1 de gol atan Quaresma, kendisine verilen iznin ardından Beşiktaş'ın hazırlıklarına dahil oldu.
(Fotomaç)
SADIK İÇİN 1 MİLYON EURO'LUK TEKLİF
Beşiktaş Yönetimi Yeni Malatyasporlu Sadık Çiftpınar için görüşmelerini aralıksız olarak sürdürüyor. Siyah- Beyazlı yönetimin Sadık için Yeni Malatya'ya 1 milyon Euro'luk bir teklifte bulunduğu ortaya çıktı. Yeni Malatyasporlu yöneticilerin bu teklifi kabul etmediği ama görüşmelerin sürdüğü öne sürüldü.
(Takvim)
ADRIANO İÇİN KARAR VERİLDİ
Beşiktaş Yönetimi'nin Adriano için Real Betis'e olumsuz cevap verdiği öğrenildi. Yıldız futbolcuyu isteyen İspanyol kulübünün bu teklifini Teknik Direktör Şenol Güneş'le görüşen Başkan Fikret Orman'ın Adriano'yu takımda tutmaya karar verdiği belirlendi. Bu karar sol bekte fazla alternatifin olmamasından kaynaklandı.
(Fotomaç)
PORTEKİZ'DEN PEPE İDDİASI
Record gazetesindeki iddiaya göre; Portekizli yıldız oyuncuya eski kulübü Porto talip oldu.
Haberde, Pepe'nin de bu transfere sıcak baktığı, ancak Beşiktaş'ın istediği yüksek bonservis bedeli sebebiyle Porto'nun sezonun sonunu beklemesi gerektiği belirtildi.
(Fotomaç)
AJAX 2.5 MİLYON EURO'YA İKNA OLUR
Abbink’in iddiasına göre De Graafschap, De Jong için bonservisi bedeli ödeyemez. Beşiktaş ise teklif ettiği 2 milyon euro’yu 500 bin euro daha artırırsa, 3.5 milyon euro isteyen Ajax ikna olur. Çünkü Hakim Ziyech’i satma konusunda Ajax beklediği rakamları bulamadı.
Yapılan transferlerden sonra Ajax, De Jong’u elinde tutmaya devam ederse bu sezon hiç forma veremez. Bu yüzden fiyatı tamamen düşer.
(Fotospor)
"HARUN'U VER, İSTEDİĞİNİ AL"
Fabri’nin Fulham’a gitmesiyle kaleci arayışlarına başlayan Beşiktaş tüm imkanlarını Bursaspor’un başarılı file bekçisi Harun Tekin’i kadrosuna katmak için seferber edecek. Lig bitmeden Fabri’ye gelmesi muhtemel teklifleri düşünerek Harun için Bursaspor ile temasa geçen siyah-beyazlılar, deneyimli eldivene karşılık üç oyuncuyu takas olarak önerecek.
Vagner Love, Mustafa Pektemek, Orkan Çınar, Oğuzhan Aydoğan, Mertcan Açıkgöz ve Utku Yuvakuran gibi isimleri takas edilebilecek oyuncular arasında tutan yönetim, Bursaspor’a üç oyuncu teklif edecek. Bu isimlerden istediği üç oyuncuyu seçme teklifi yapacak olan Beşiktaş Yönetimi’nin, transferi para vermeden bitirmek için çaba harcayacağı belirlendi.
Teknik Direktör Şenol Güneş’in de çok istediği Harun Tekin transferini bitirmek için kollarını sıvayan siyah-beyazlıların yabancı kaleci tercihini arka plana attığı vurgulandı. Beşiktaş’a transferi halinde birinci kaleci olmasına garanti gözüyle bakılan Harun’un da bu nedenle siyah-beyazlı takıma gitmeyi istediği bildirildi.
Güneş ile çalışmak istemesi nedeniyle de bu transferin bitmesini arzulayan Harun’u listesinin ilk sırasında tutan Beşiktaş, yabancı alternatifler ile de temaslarını sürdürüyor. Yabancı adaylar konusunda scouting departmanıyla hareket eden siyah-beyazlı yönetim, yaşı ilerlemiş kaleci yerine, yetiştirip satmak üzere bir proje transfere daha da imza atmayı hedefliyor.
(Skorer)
VİDA AĞUSTOSA KADAR SATILACAK
Tosic, Mitrovic ve Fabri'yi göndermesine rağmen transferde henüz camianın beklediği adımları atamayan Beşiktaş Yönetimi, ağustos ayına girmeden Domagoj Vida'yı satmayı planlıyor.
İngiltere'de transfer döneminin erken kapanacak olması nedeniyle Hırvat oyuncuyu önümüzdeki kısa zaman dilimi içerisinde satacak olan siyah-beyazlı yönetim, transferlerini de peş peşe bitirmeye çalışacak.
Bu konuda Teknik Direktör Şenol Güneş'in sitemine de hak veren yönetimin merakla beklenen transferleri en kısa sürede bitireceği ifade edildi.
Vida'yı alma konusunda Beşiktaş ile anlaşmaya en yakın kulübün Liverpool olduğu öğrenilirken, Başkan Fikret Orman'ın her an bu transferi bitirmek için İngiltere'ye uçabileceği aktarıldı.
(Milliyet)
FERNANDES'TEN GELECEĞİYLE İLGİLİ AÇIKLAMA
Beşiktaş'ın transfer listesinde yer alan eski oyuncusu Manuel Fernandes, Rus basınına açıklamalarda bulundu.
"SÖZLEŞMEM DEVAM ETTİĞİ SÜRECE..."
Sözleşmesinin devam ettiğine dikkat çeken Fernandes, "Burada mutluyum. Çok iyi bir sezon geçirdim. Bu formayla uzun süre oynayacak mıyım bilmiyorum ancak sözleşmem devam ettiği sürece takım için elimden geleni yapacağım" ifadelerini kullandı.
MENAJERİ AÇIKLAMIŞTI
Paulo Barbosa, Portekizli oyuncunun Lokomotiv Moskova'da kalmak istediğini belirtirken, "Beşiktaş'ın Fernandes'i transfer etmek istediği doğru. Ancak oyuncu Lokomotiv Moskova ile sözleşmesini uzatmak istiyor" açıklamasını yapmıştı.
BEŞiKTAŞ'TA 20 GOLÜ VAR
Beşiktaş'ta 4 sezon forma giyen Fernandes 112 resmi karşılaşmada fileleri 20 kez havalandırdı.
(Sporx)
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