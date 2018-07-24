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AJAX 2.5 MİLYON EURO'YA İKNA OLUR

Abbink’in iddiasına göre De Graafschap, De Jong için bonservisi bedeli ödeyemez. Beşiktaş ise teklif ettiği 2 milyon euro’yu 500 bin euro daha artırırsa, 3.5 milyon euro isteyen Ajax ikna olur. Çünkü Hakim Ziyech’i satma konusunda Ajax beklediği rakamları bulamadı.