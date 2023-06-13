Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri! Kartal'a sürpriz isim

Yeni sezon için transfer çalışmalarına devam eden Beşiktaş için Florian Grillitsch iddiası gelirken Kondogbia'da da flaş bir gelişme yaşandı

ABONE OL
HABERTURK.COM / Ajanslar
  • Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri! Kartal'a sürpriz isim

    Alman basınında yer alan habere göre, Ajax'ın sözleşmesi bitecek Grillitsch ile yola devam etmeyeceği ve Avusturyalı futbolcunun takımdan ayrılacağı öne sürüldü.

     
  • Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri! Kartal'a sürpriz isim

    27 yaşındaki futbolcu ile ilgilenen takımlardan biri olarak Beşiktaş da gösterildi.

     
  • Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri! Kartal'a sürpriz isim

    Öte yandan Grillitsch'in taliplerinin çok olduğu iddia edildi. Werder Bremen, Real Betis, Sevilla ve Premier Lig'den de bazı ekiplerin orta saha oyuncusuna ilgi gösterdiği kaydedildi.
  • Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri! Kartal'a sürpriz isim

    Florian Grillitsch, geçen sezon uzun süre Galatasaray'ın da gündeminde yer almış, daha sonra Ajax'a imza atmıştı. 
  • Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri! Kartal'a sürpriz isim

    27 yaşındaki futbolcu, Hollanda ekibinde 18 maçta süre aldı.
  • Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri! Kartal'a sürpriz isim

    KONDOGBIA'DA FLAŞ GELİŞME

    Beşiktaş, transfer listesine Geoffrey Kondogbia'yı almıştı.
  • Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri! Kartal'a sürpriz isim

    Bu transfer için girişimlerini sürdüren Beşiktaş'a Fransa'dan talip çıktı.

     
  • Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri! Kartal'a sürpriz isim

    Fransız basınında yer alan habere göre; Ligue 1'i ikinci sırada bitiren ve Şampiyonlar Ligi'ne gidecek olan Lens, yıldız oyuncuyu gündemine aldı.
  • Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri! Kartal'a sürpriz isim

    Haberde, Şampiyonlar Ligi için iddialı bir kadro kurmak isteyen Lens'in, eski oyuncusu için Atletico Madrid'e teklifte bulunmaya hazırlandığı kaydedildi.
  • Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri! Kartal'a sürpriz isim

    Atletico Madrid, Kondogbia için 5 milyon euro civarlarında bir bonservis istiyor.
  • Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri! Kartal'a sürpriz isim

    Geçtiğimiz sezon Atletico Madrid ile 27 resmi maça çıkan 30 yaşındaki yıldız oyuncu, bu maçlarda 2 asist yaptı.

     

Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.