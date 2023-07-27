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        Haberler Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş - Tirana maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda? - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş - Tirana maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda?

        UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu ilk maçında Beşiktaş, sahasında Arnavutluk temsilcisi Tirana'yı konuk ediyor. Peki Beşiktaş - Tirana maçı, saat kaçta hangi kanalda? İşte muhtemel 11'ler ve son gelişmeler...

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        Ajanslar
        Giriş: 27.07.2023 - 09:41
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        UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu ilk maçında Beşiktaş, sahasında Arnavutluk temsilcisi Tirana ile karşı karşıya gelecek.

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        Beşiktaş Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 21.00'de başlayacak. Alman hakem Daniel Schlager'in yöneteceği karşılaşma, S Sport Plus'tan canlı yayımlanacak. Rövanş mücadelesi ise 3 Ağustos Perşembe günü Arnavutluk'un başkenti Tiran'da oynanacak.

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        231. Avrupa maçı

        UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu ilk maçında sahasında Arnavutluk temsilcisi Tirana ile karşı karşıya gelecek Beşiktaş, Avrupa'da 231. kez sahne alacak. Siyah-beyazlı futbol takımı, Avrupa kupalarında çıktığı 230 müsabakada 84 galibiyet, 47 beraberlik ve 99 yenilgi yaşadı. Söz konusu maçlarda fileleri 299 kez havalandıran Beşiktaş, kalesinde ise 346 gol gördü.

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        Arnavutluk temsilcilerine karşı 4'te 4

        Beşiktaş, Avrupa kupalarında Arnavutluk temsilcileriyle oynadığı 4 maçı da kazandı. Siyah-beyazlı ekip, 1986-1987 sezonunda Şampiyon Kulüpler Kupası ilk turunda karşı karşıya geldiği Dinamo Tiran'ı 2-0 ve 1-0'lık skorlarla yenerek saf dışı bıraktı. 2015-2016 sezonunda ise UEFA Avrupa Ligi grup aşamasında Skenderbeu ile mücadele eden Beşiktaş, rakibini 1-0 ve 2-0'lık skorlarla mağlup etmeyi başardı.

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        MUHTEMEL 11

        Mert

        6

        Rosier

        7

        Necip

        8

        Colley

        9

        Masuaku

        10

        Hadziahmetovic

        11

        Salih

        12

        Onur

        13

        Gedson

        14

        Muleka

        15

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