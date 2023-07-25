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        Haberler Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş Tirana maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Konferans Ligi BJK maçı kaçta? - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş Tirana maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

        Beşiktaş, yeni sezonun ilk resmi karşılaşmasına Tiran karşısında çıkmaya hazırlanıyor. UEFA Konferans Ligi 2. tur ilk maçına sahne olacak zorlu mücadelede siyah beyazlı ekibimiz, köklü Arnavutluk ekibi karşısında ilk maçtan avatajı elde etmek istiyor. Bu sezon Konferans Ligi'nde final hedefinde olan Beşiktaş, gruplara kalabilmek için 3 tur geçmek zorunda. İşte, merakla beklenen Beşiktaş Tirana maçına dair bilgiler...

        Habertürk
        Giriş: 25.07.2023 - 13:28
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        Süper Lig'de 2023-2024 hazırlıklarına tüm hızıyla devam eden Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında güçlü Arnavutluk ekibi Tirana ile karşı karşıya geliyor. Sezona Şenol Güneş yönetiminde mutlak şampiyonluk hedefiyle hazırlanan siyah beyazlıların Tirana karşılaşması ile ilgili ayrıntıları bir araya getirdik...

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        BEŞİKTAŞ TİRANA HAZIRLIK MAÇI NE ZAMAN?

        Beşiktaş Tirana maçı 27 Temmuz Perşembe günü saat 21:00'da oynanacak.

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        BEŞİKTAŞ TİRANA MAÇI HANGİ KANALDA?

        Beşiktaş Tirana maçının yayıncı kanalı S Sport Plus olarak açıklandı.

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        BEŞİKTAŞ MUHTEMEL 11

        Mert Günok, Rosier, Romain Saiss, Tayyip Talha, Masuaku, Hadziahmetovic, Salih, Gedson, Aboubakar, Ghezzal, Muleka.

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        Haberi Hazırlayan: Mete Ertunç Sevilir
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