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        Beşiktaş, Türkiye Kupası'nda Konyaspor'u ağırlıyor

        Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında yarın TÜMOSAN Konyaspor'u konuk edecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.02.2024 - 09:53 Güncelleme: 27.02.2024 - 09:53
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        Beşiktaş'ın Kupada konuğu Konyaspor!
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        Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Beşiktaş, yarın TÜMOSAN Konyaspor'u ağırlayacak.

        Tüpraş Stadı'nda gerçekleştirilecek mücadele saat 20.45'te başlayacak. Müsabakada hakem Ali Şansalan düdük çalacak.

        Kupaya 5. turdan başlayan Beşiktaş, Eyüpspor'u 4-0'la geçtikten sonra Bitexen Antalyaspor'u da 2-1 yenerek çeyrek finale yükseldi.

        Konyaspor ise 3. turdan katıldığı kupa macerasında Merkür Jet Erbaaspor'u 3-0 yendi. 4. turda Beyoğlu Yeni Çarşıspor'u da aynı skorla geçen yeşil-beyazlı ekip, 5. turda Göztepe'yi uzatmalarda 2-1 mağlup etti. Son 16 turunda EMS Yapı Sivasspor'u uzatmalarda 1-0 yenen Konyaspor adını çeyrek finale yazdırdı.

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        Tek maç eleme usulüne göre oynanacak çeyrek final müsabakasını kazanan ekip, yarı finale yükselerek adını son 4 takım arasına yazdıracak.

        İki takım arasında Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında oynanan karşılaşmayı Beşiktaş 2-0 kazanmıştı.

        BEŞİKTAŞ'TA 3 EKSİK

        Siyah-beyazlı ekipte sakatlıkları nedeniyle 3 oyuncu kadroda yer almayacak.

        Sözleşmesi dondurulan Amir Hadziahmetovic'in yanı sıra uzun süreli sakatlıkları bulunan Alex-Oxlade Chamberlain, Konyaspor mücadelesinde görev yapamayacak. Sakatlığı nedeniyle İstanbulspor karşılaşmasında görev yapamayan Tayfur Bingöl'ün de yarınki maçta forma giymesi beklenmiyor.

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