        Haberler Spor Futbol Süper Lig Türkiye Kupası Tümosan Konyaspor Beşiktaş Beşiktaş, Türkiye Kupası yarı finalinde Konyaspor'u ağırlıyor

        Beşiktaş, kupada final için sahaya çıkıyor

        Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde yarın sahasında TÜMOSAN Konyaspor ile karşı karşıya gelecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04 Mayıs 2026 - 10:17 Güncelleme:
        1

        Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde yarın Tümosan Konyaspor'u konuk edecek.

        2

        Tüpraş Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 20.30'da başlayacak.

        3

        Tek maç üzerinden oynanacak yarı finalde kazanan taraf, finale yükselecek.

        4

        Süper Lig'de bu sezon iki kez karşılaştığı rakibini 2-0 ve 2-1'lik skorlarla geçen siyah-beyazlılar, yarı finaldeki randevuyu da kazanıp finale çıkmayı hedefliyor.

        5

        KUPA YOLU

        Kupada C Grubu'nda yer alan Beşiktaş; Fenerbahçe, Erzurumspor FK, Gaziantep FK, Kocaelispor, Çaykur Rizespor, Beyoğlu Yeni Çarşı ve Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü'nün yer aldığı grubu 10 puanla ilk sırada bitirdi.

        Siyah-beyazlı ekip, grupta Fenerbahçe, Ankara Keçiörengücü ve Çaykur Rizespor'u yenerken, Kocaelispor ile de berabere kaldı.

        Beşiktaş, direkt çıktığı çeyrek finalde Alanyaspor'u 3-0'lık skorla eledi ve yarı finalde TÜMOSAN Konyaspor ile eşleşti.

        6

        EKSİKLER

        Beşiktaş'ta yarın oynanacak Konyaspor maçı öncesinde iki eksik bulunuyor.

        Sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Kartal Kayra Yılmaz, Konyaspor maçında sahadaki yerini alamayacak.

        Öte yandan Gaziantep FK maçından önce dizindeki ağrıdan dolayı kadrodan çıkarılan Milot Rashica'nın durumu ise belirsizliğini koruyor.

        7

        KUPADA 9. RANDEVU

        Beşiktaş ile Konyaspor, Türkiye Kupası'nda 9. kez karşılaşacak.

        İki takım da kupadaki eşleşmelerde 3'er galibiyet alırken 2 müsabaka berabere bitti.

        Siyah-beyazlılar, 2020-2021 sezonunda çeyrek finalde karşılaştığı rakibini normal süresi ve uzatma dakikaları 1-1 biten maçta penaltılarda geçmeyi başarmıştı.

        Beşiktaş'ın 11 golüne yeşil-beyazlı takım, 10 golle yanıt verdi.

        Yarı finalde karşılaşacak taraflar, finale yükselmek için mücadele edecek.

        8

        KUPA BAŞARILARI

        Beşiktaş, Türkiye Kupası'nda daha önce 11 kez şampiyon oldu.

        Konya ekibi, 2016-2017 sezonunda finalde Başakşehir'i penaltı atışları sonucunda geçti ve ilk kez kupaya uzandı.

        Siyah-beyazlılar, kupayı 12. kez kazanmayı hedefliyor. Konyaspor ise tarihinde bu başarıyı ikinci kez tekrarlamak istiyor.

        Şişli'de kayınvalidesinin silahla vurduğu gelin öldü

        İstanbul Şişli'de, Kurtuluş Caddesindeki bir apartmanda gelin B.Ç, kayınvalidesi M.K. tarafından tabancayla açılan ateş sonucu ağır yaralandı. Ambulansla hastaneye kaldırılan B.Ç, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

