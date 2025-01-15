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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaşlı taraftarlar Twente deplasmanına gidebilecek - Futbol Haberleri

        Beşiktaşlı taraftarlar Twente deplasmanına gidebilecek

        Beşiktaş'a Twente maçı öncesi taraftar müjdesi geldi. Siyah-beyazlı yönetim; 30 Ocak'ta Hollanda'da oynanacak Twente-Beşiktaş maçı öncesi verilen 'deplasman yasağı' kararını yaptığı sıkı görüşmeler sonucunda iptal ettirdi. Siyah-beyazlı taraftarlar, UEFA Avrupa Ligi'ndeki Twente maçında deplasman tribününde yerlerini alabilecek.

        Giriş: 15.01.2025 - 19:08 Güncelleme: 15.01.2025 - 19:12
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        Beşiktaşlı taraftarlara Twente müjdesi!
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        Beşiktaş yönetimi; UEFA, Twente kulübü ve Enschede Belediyesi'yle yaptığı görüşmeler sonucunda Twente maçına taraftar götürülmesi konusunda izin aldı.

        SINIRLI SAYIDA TARAFTAR ALINACAK

        Öte yandan stadyuma, normal deplasman taraftar sayısından daha az olacak şekilde sınırlı sayıda taraftar alınacağı öğrenildi. Taraftar sayısıyla ilgili son kararı UEFA verecek.

        UEFA‘nın kısa süre içerisinde konu hakkında açıklama yapması bekleniyor.

        Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi lig etabındaki son maçında 30 Ocak 2025'te Twente ile Hollanda'nın Enschede kentinde karşılaşacak.

        NELER YAŞANDI?

        Twente'nin maçlarını oynadığı Enschede kentinin belediye yönetimi, Beşiktaş maçını 'yüksek riskli' kategoride değerlendirerek 'güvenlik' gerekçesiyle siyah-beyazlı taraftarların stadyuma alınmamasına karar vermişti. Beşiktaş yönetimi ise yaptığı sıkı görüşmeler sonucunda hem UEFA hem Twente kulübü hem de Enschede Belediyesi'ni ikna ederek taraftar yasağı kararını iptal ettirdi.

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