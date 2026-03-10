Beyaz Saray'ın savaş propagandası videolarına sanatçılardan tepki

'Halo' adlı video oyunu serisinde Master Chief karakterini seslendiren Steve Downes, Beyaz Saray'ın İran'a yönelik saldırıların propagandasını yapmak için sesini kullanmasına son vermesini istedi.

Downes, X adlı platformunda yaptığı bir paylaşımda Donald Trump yönetimini sert bir dille eleştirerek şunları yazdı: Bir propaganda videosunun dolaşımda olduğunu öğrendim. Bu video ya Beyaz Saray tarafından üretilmiş ya da en azından onaylanmış olup, Master Chief'in görüntülerini ve benim sesimi kullanarak İran'daki savaşı destekliyor.

Downes ayrıca, "Şunu çok net bir şekilde belirtmek istiyorum: Bu videoda yer almadım, bana danışılmadı ve videoda sesimin kullanılmasını veya ilettiği mesajı onaylamıyorum" ifadesini kullandı.

Downes sözlerini, "Bu iğrenç ve çocukça savaş pornografisinin yapımcılarından sesimi derhal kaldırmalarını talep ediyorum" diye bitirdi.

Bir süre önce Amerikalı oyuncu Ben Stiller da propaganda videosunda 'Tropic Thunder' filminden sahnelerinin kullanılmasını kınadı. Stiller, "Hey Beyaz Saray, lütfen 'Tropic Thunder' klibini kaldırın. Size asla izin vermedik ve propaganda makinenizin bir parçası olmak istemiyoruz. Savaş bir film değildir" sözleriyle tepki gösterdi.

Propaganda videolarına yönelik tepkilere henüz Beyaz Saray'dan bir açıklama gelmedi.