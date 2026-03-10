Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Dünyadan Beyaz Saray'ın savaş propagandası videolarına sanatçılardan tepki

        Beyaz Saray'ın savaş propagandası videolarına sanatçılardan tepki

        Beyaz Saray'ın İran'a yönelik saldırıların propaganda videolarında izinsiz olarak görüntü ve ses kullanmasına sanatçılardan tepki geldi. Seslendirme sanatçısı Steve Downes ve oyuncu Ben Stiller, "Propaganda makinenizin bir parçası olmak istemiyoruz" çıkışı yaptı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.03.2026 - 16:55 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sanatçılardan propaganda tepkisi

        'Halo' adlı video oyunu serisinde Master Chief karakterini seslendiren Steve Downes, Beyaz Saray'ın İran'a yönelik saldırıların propagandasını yapmak için sesini kullanmasına son vermesini istedi.

        Downes, X adlı platformunda yaptığı bir paylaşımda Donald Trump yönetimini sert bir dille eleştirerek şunları yazdı: Bir propaganda videosunun dolaşımda olduğunu öğrendim. Bu video ya Beyaz Saray tarafından üretilmiş ya da en azından onaylanmış olup, Master Chief'in görüntülerini ve benim sesimi kullanarak İran'daki savaşı destekliyor.

        Downes ayrıca, "Şunu çok net bir şekilde belirtmek istiyorum: Bu videoda yer almadım, bana danışılmadı ve videoda sesimin kullanılmasını veya ilettiği mesajı onaylamıyorum" ifadesini kullandı.

        Downes sözlerini, "Bu iğrenç ve çocukça savaş pornografisinin yapımcılarından sesimi derhal kaldırmalarını talep ediyorum" diye bitirdi.

        REKLAM

        Bir süre önce Amerikalı oyuncu Ben Stiller da propaganda videosunda 'Tropic Thunder' filminden sahnelerinin kullanılmasını kınadı. Stiller, "Hey Beyaz Saray, lütfen 'Tropic Thunder' klibini kaldırın. Size asla izin vermedik ve propaganda makinenizin bir parçası olmak istemiyoruz. Savaş bir film değildir" sözleriyle tepki gösterdi.

        Propaganda videolarına yönelik tepkilere henüz Beyaz Saray'dan bir açıklama gelmedi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        İran'dan İsrail'e misilleme

        İran'ın İsrail'e misilleme olarak fırlattığı füzeler Kudüs semalarında görüntülendi. (AA)

        #Donald Trump
        #savaş
        #iran savaşı
        #ben stiller
        #Steve Downes
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD Savunma Bakanı: İran çaresiz ve yalnız
        ABD Savunma Bakanı: İran çaresiz ve yalnız
        ABD Başkanı Trump: İran'la görüşebilirim
        ABD Başkanı Trump: İran'la görüşebilirim
        Merz Sanchez'den geri dönüş bekliyor
        Merz Sanchez'den geri dönüş bekliyor
        MSB: Malatya'ya Patriot konuşlandırılıyor
        MSB: Malatya'ya Patriot konuşlandırılıyor
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        Kaani'nin akıbeti belirsizliğini koruyor
        Kaani'nin akıbeti belirsizliğini koruyor
        Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmeler Ortadoğu’da petrol üretimini sarstı
        Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmeler Ortadoğu’da petrol üretimini sarstı
        Uğur Şahin ve Özlem Türeci BioNTech'ten ayrılıyor
        Uğur Şahin ve Özlem Türeci BioNTech'ten ayrılıyor
        İBB ‘yolsuzluk’ davasında ikinci gün!
        İBB ‘yolsuzluk’ davasında ikinci gün!
        APP plakadan sonra şimdi de ekran cezası!
        APP plakadan sonra şimdi de ekran cezası!
        Ramazan Günlüğü
        Ramazan Günlüğü
        Rojin'in telefonundan kötü haber!
        Rojin'in telefonundan kötü haber!
        "Tartışmaların içinde olmak istemem"
        "Tartışmaların içinde olmak istemem"
        Galatasaray'da hedef çeyrek final!
        Galatasaray'da hedef çeyrek final!
        "Şaşkınım, tekrarlanmasını istiyorum"
        "Şaşkınım, tekrarlanmasını istiyorum"
        Gece kulübü sahibinin infazında iki iddia ortaya çıktı!
        Gece kulübü sahibinin infazında iki iddia ortaya çıktı!
        Dev maç öncesi tüm gelişmeler!
        Dev maç öncesi tüm gelişmeler!
        Gizli Servis'li alışveriş tepki çekti
        Gizli Servis'li alışveriş tepki çekti
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!