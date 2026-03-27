        Biber fiyatında usulsüzlük: Ticaret Bakanlığı bir markete 1,8 milyon lira ceza kesti

        Biber fiyatında usulsüzlük: Ticaret Bakanlığı bir markete 1,8 milyon lira ceza kesti

        Ticaret Bakanlığı, biber fiyatlarına ilişkin paylaşımlar sonrası denetim başlattı. Antalya Hali'nde fiyatların düşük gösterildiği, piyasada ise yüksekten satıldığı belirlendi. Usulsüzlük yapan firmalar ilgili kurumlara bildirildi, bir markete de 1 milyon 806 bin 170 lira uygulandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.03.2026 - 17:09 Güncelleme:
        Biber fiyatında usulsüzlüğe ceza

        Bakanlıktan yapılan açıklamada, bazı sosyal medya mecralarındaki biber fiyatlarına ilişkin paylaşımlar üzerine, ilgili birimlerce denetim ve inceleme başlatıldığı belirtildi.

        Denetimlerde söz konusu ürünün Antalya Hali'nde daha yüksek fiyattan işlem gördüğünün belirlendiğine dikkati çekilen açıklamada, üretici, komisyoncu ve aracı bazı firmaların mali yükümlülüklerden kaçınmak amacıyla ürün fiyatlarını düşük göstererek eksik beyanda bulunduklarının tespit edildiği aktarıldı.

        Açıklamada, söz konusu usulsüzlükte rolü bulunan firmaların Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı ile Vergi Denetim Kurulu Başkanlığına bildirileceği ifade edildi.

        EN ÜST SINIRDAN CEZA YAZILDI

        Hal Kayıt Sistemi’ne düşük bedelle bildirilen ürünleri piyasada fahiş fiyatlarla satışa sunduğu belirlenen market hakkında da işlem başlatıldığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Kendi beyanı esas alınarak Haksız Fiyat Değerlendirme Kuruluna sevk edilen işletmeye, mevzuat kapsamında öngörülen en üst sınırdan olmak üzere 1 milyon 806 bin 170 lira tutarında idari para cezası uygulanacaktır. Bakanlık olarak, piyasada fiyat istikrarını bozucu her türlü girişime karşı denetimlerimiz kararlılıkla sürdürülecek olup, vatandaşlarımızın mağduriyetine yol açan uygulamalara hiçbir şekilde müsamaha gösterilmeyecektir."

        *Haberin görseli AA'dan alınmıştır.

