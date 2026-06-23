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        Haberler Bilgi Ekonomi ALTIN FİYATLARI CANLI - 23 HAZİRAN 2026 || ABD İran arasındaki sert açıklamalar fiyatları vurdu! Cumhuriyet, çeyrek altın, tam altın ve gram altın ne kadar?

        Altın fiyatlarında düşüş sürüyor... Bugün çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

        Altın fiyatları 23 Haziran Salı yani haftanın ikinci iş gününe aşağı yönlü başladı. Özellikle İran ve ABD arasındaki sert açıklamalar sonrası yükselen tansiyonun etkisiyle petrol fiyatları yeniden yukarı yönlü hareket geçti. Bunun da etkisiyle altın fiyatlarında değer kaybı kaydedilmeye başlandı. Yaşanan aşağı yönlü seyirle birlikte altın alım satımı yapacaklar ve yatırımcılar merak içerisinde "Bugün çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?" sorusunun cevabını araştırıyor. Merak edenler için alın fiyatlarını haberimizde derledik. İşte güncel çeyrek ve gram altın fiyatları alış - satış tablosu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23 Haziran 2026 - 08:51 Güncelleme:
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        1

        Altın fiyatları 23 Haziran Salı... ABD ve İran arasında üst üste gelen sert açıklamaların ardından piayaslarda yükselen tansiyonun etkisiyle birlikte altın fiyatlarında düşüş devam ediyor. Yaşanan aşağı yönlü hareketle birlikte gözler "Bugün çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?" sorusunun cevabına çevrildi. Peki, altın fiyatları yükselecek mi? Altın fiyatları ne kadar, kaç TL? Merak edenler için ayrıntıları haberimizde derledik. İşte güncel altın fiyatları....

        2

        ALTIN FİYATLARI YÜKSELECEK Mİ?

        Piayasaların gözü kulağı ABD ve İran arasındaki gelişmelere çevrilmiş durumda. Olası bir anlaşmanın beraberinde Hürmüz Boğazı kaynaklı petrol krizinin çözümü olarak piayasalarda kabul görmesi ve beraberinde Fed'in faiz indirimi beklentisiyle birlikte altın fiyatlarınınn yukarı yönlü seyre geçmesi bekleniyor. Ancak görüşmelerin tıkanmasının ise fiyatlarda aşağı yönlü seyri tetiklemesi tahmin ediliyor.

        3

        GRAM ALTIN FİYATI

        GRAM ALTIN FİYATI

        6.167,5890

        6.168,5300

        4

        ALTIN/ONS FİYATI

        4.139,17

        4.140,08

        5

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        9.868,1400

        10.085,5500

        6

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        39.472,5700

        40.218,8200

        7
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