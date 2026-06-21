Altın fiyatları 21 Haziran Pazar günü de ekonomi gündeminin en çok araştırılan başlıkları arasında yer alıyor. Küresel piyasalardaki gelişmeler ve ons altındaki hareketlilik yakından izlenirken, yatırımcılar "Gram altın ne kadar?", "Çeyrek altın kaç lira?" sorularına yanıt arıyor. İşte 21 Haziran 2026 Pazar günü gram, çeyrek, yarım, tam ve Cumhuriyet altını fiyatlarında son durum...