Altın fiyatları son dakika canlı takip: 21 Haziran 2026 bugün çeyrek altın, gram altın ne kadar oldu?
21 Haziran Pazar altın fiyatları yatırımcılar ve alım-satım yapmayı planlayan kişiler tarafından yakından takip ediliyor. Hafta sonu nedeniyle serbest piyasalar kapalı olsa da gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın ve Cumhuriyet altını fiyatları son kapanış verileri üzerinden araştırılıyor. Peki, 21 Haziran Pazar gram altın ne kadar, çeyrek altın kaç TL oldu? İşte güncel altın fiyatları...
Altın fiyatları 21 Haziran Pazar günü de ekonomi gündeminin en çok araştırılan başlıkları arasında yer alıyor. Küresel piyasalardaki gelişmeler ve ons altındaki hareketlilik yakından izlenirken, yatırımcılar "Gram altın ne kadar?", "Çeyrek altın kaç lira?" sorularına yanıt arıyor. İşte 21 Haziran 2026 Pazar günü gram, çeyrek, yarım, tam ve Cumhuriyet altını fiyatlarında son durum...
GRAM ALTIN FİYATI
6.204,69
6.205,50
ALTIN/ONS DOLAR FİYATI
4.152,53
4.158,88
ÇEYREK ALTIN FİYATI
9.927,51
10.145,99
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
39.710,02
40.459,84
TAM ALTIN FİYATI
40.971,00
41.311,00
YARIM ALTIN FİYATI
19.792,96
20.291,98
ZİYNET ALTINI FİYATI
39.710,02
40.459,84
ATA ALTIN FİYATI
41.594,92
42.653,20
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
3.434,41
4.607,00
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
5.725,17
5.982,53
GREMSE ALTIN FİYATI
101.956,00
103.041,00