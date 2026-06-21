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        Haberler Bilgi Ekonomi ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA CANLI: 21 Haziran 2026 bugün 14-22 ayar bilezik, tam, çeyrek altın ve gram altın ne kadar?

        Altın fiyatları son dakika canlı takip: 21 Haziran 2026 bugün çeyrek altın, gram altın ne kadar oldu?

        21 Haziran Pazar altın fiyatları yatırımcılar ve alım-satım yapmayı planlayan kişiler tarafından yakından takip ediliyor. Hafta sonu nedeniyle serbest piyasalar kapalı olsa da gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın ve Cumhuriyet altını fiyatları son kapanış verileri üzerinden araştırılıyor. Peki, 21 Haziran Pazar gram altın ne kadar, çeyrek altın kaç TL oldu? İşte güncel altın fiyatları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21 Haziran 2026 - 10:26 Güncelleme:
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        1

        Altın fiyatları 21 Haziran Pazar günü de ekonomi gündeminin en çok araştırılan başlıkları arasında yer alıyor. Küresel piyasalardaki gelişmeler ve ons altındaki hareketlilik yakından izlenirken, yatırımcılar "Gram altın ne kadar?", "Çeyrek altın kaç lira?" sorularına yanıt arıyor. İşte 21 Haziran 2026 Pazar günü gram, çeyrek, yarım, tam ve Cumhuriyet altını fiyatlarında son durum...

        2

        GRAM ALTIN FİYATI

        6.204,69

        6.205,50

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        ALTIN/ONS DOLAR FİYATI

        4.152,53

        4.158,88

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        9.927,51

        10.145,99

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        39.710,02

        40.459,84

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        TAM ALTIN FİYATI

        40.971,00

        41.311,00

        CANLI TAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        YARIM ALTIN FİYATI

        19.792,96

        20.291,98

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        39.710,02

        40.459,84

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ATA ALTIN FİYATI

        41.594,92

        42.653,20

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        3.434,41

        4.607,00

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        11

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        5.725,17

        5.982,53

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        12

        GREMSE ALTIN FİYATI

        101.956,00

        103.041,00

        CANLI GREMSE ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

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