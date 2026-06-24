ASGARİ ÜCRET TEMMUZ ZAMMI 2026 || Asgari ücrete ara zam gelecek mi? Temmuz'da asgari ücret artacak mı?
Temmuz asgari ücret zammı araştırmaları artış gösteriyor. Yılın ikinci yarısına girilirken milyonlarca çalışan, asgari ücrete temmuz ayında ara zam yapılıp yapılmayacağını merak ediyor. Gündeme gelen ara zam beklentileri sürerken, hükümet ve ekonomi yönetiminden gelen açıklamalar dikkatle takip ediliyor. Peki, 2026 Temmuz ayında asgari ücrette yeni bir artış olacak mı? İşte konuya ilişkin son gelişmeler ve merak edilen detaylar...
Temmuz ayına yaklaşılmasıyla birlikte asgari ücrette ara zam ihtimali yeniden çalışanların gündeminde ilk sıralarda yer aldı. Bu kapsamda, gözler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile ekonomi yönetiminden gelecek açıklamalara çevrildi. Peki, asgari ücrete ara zam yapılacak mı, 2026 Temmuz'da maaşlar yeniden güncellenecek mi? İşte son durum...
TEMMUZDA ASGARİ ÜCRETE ZAM YAPILACAK MI?
Asgari ücrete temmuz ayında ek zam yapılmasına yönelik Bakan Işıkhan'dan ya da hükümetten bir açıklama gelmedi. Açıklama gelmesi durumunda haberimize eklenecektir.
YENİ YILDA ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLDU?
Yeni yılda brüt 33 bin 30 lira, net 28 bin 75 lira 50 kuruş olarak belirlenen asgari ücretin işverene aylık maliyeti 40 bin 874 lira 63 kuruş oldu.
Brüt asgari ücrete, 7 bin 184 lira 3 kuruş SGK primi (işveren payı) ile 660 lira 60 kuruş işveren işsizlik sigorta primi kalemleri de eklenince yeni asgari ücretin bir işçi için işverene aylık maliyeti 40 bin 874 lira 63 kuruş oldu.
ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ ARTIRILDI
Yeni asgari ücret rakamıyla devletin her bir asgari ücretli için işverenlere verdiği asgari ücret desteği de 1000 liradan 1270 liraya çıkarıldı.