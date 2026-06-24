Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Ekonomi ASGARİ ÜCRET TEMMUZ ZAMMI 2026 || Asgari ücrete ara zam gelecek mi? Temmuz'da asgari ücret artacak mı, ne kadar olacak?

        ASGARİ ÜCRET TEMMUZ ZAMMI 2026 || Asgari ücrete ara zam gelecek mi? Temmuz'da asgari ücret artacak mı?

        Temmuz asgari ücret zammı araştırmaları artış gösteriyor. Yılın ikinci yarısına girilirken milyonlarca çalışan, asgari ücrete temmuz ayında ara zam yapılıp yapılmayacağını merak ediyor. Gündeme gelen ara zam beklentileri sürerken, hükümet ve ekonomi yönetiminden gelen açıklamalar dikkatle takip ediliyor. Peki, 2026 Temmuz ayında asgari ücrette yeni bir artış olacak mı? İşte konuya ilişkin son gelişmeler ve merak edilen detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24 Haziran 2026 - 14:12 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        Temmuz ayına yaklaşılmasıyla birlikte asgari ücrette ara zam ihtimali yeniden çalışanların gündeminde ilk sıralarda yer aldı. Bu kapsamda, gözler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile ekonomi yönetiminden gelecek açıklamalara çevrildi. Peki, asgari ücrete ara zam yapılacak mı, 2026 Temmuz'da maaşlar yeniden güncellenecek mi? İşte son durum...

        2

        TEMMUZDA ASGARİ ÜCRETE ZAM YAPILACAK MI?

        Asgari ücrete temmuz ayında ek zam yapılmasına yönelik Bakan Işıkhan'dan ya da hükümetten bir açıklama gelmedi. Açıklama gelmesi durumunda haberimize eklenecektir.

        3

        YENİ YILDA ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLDU?

        Yeni yılda brüt 33 bin 30 lira, net 28 bin 75 lira 50 kuruş olarak belirlenen asgari ücretin işverene aylık maliyeti 40 bin 874 lira 63 kuruş oldu.

        4

        Brüt asgari ücrete, 7 bin 184 lira 3 kuruş SGK primi (işveren payı) ile 660 lira 60 kuruş işveren işsizlik sigorta primi kalemleri de eklenince yeni asgari ücretin bir işçi için işverene aylık maliyeti 40 bin 874 lira 63 kuruş oldu.

        5

        ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ ARTIRILDI

        Yeni asgari ücret rakamıyla devletin her bir asgari ücretli için işverenlere verdiği asgari ücret desteği de 1000 liradan 1270 liraya çıkarıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Futbolcu cinayetinde ilk duruşma bugün

        İstanbul'da, silahlı saldırıda öldürülen 21 yaşındaki futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı cinayeti davasının ilk duruşması bugün görülecek. Müebbet hapis cezası talep edilen Alaattin Kadayıfçıoğlu ve Aleyna Kalaycıoğlu ile 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan İzzet Yıldızhan ilk kez hakim karşı...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Her şey bir anda oldu... 'Şaka'dan cinayet!
        Her şey bir anda oldu... 'Şaka'dan cinayet!
        İşte Süper Lig'de biten tüm transferler!
        İşte Süper Lig'de biten tüm transferler!
        İki çocuk annesiydi... Otomobilinde ölü bulundu!
        İki çocuk annesiydi... Otomobilinde ölü bulundu!
        Devlerin yarışı!
        Devlerin yarışı!
        İstanbul'da kanlı pusu! Genç adam evinden çıkmıştı...
        İstanbul'da kanlı pusu! Genç adam evinden çıkmıştı...
        "Eylülde faiz indirimi bekliyoruz"
        "Eylülde faiz indirimi bekliyoruz"
        Manav kan gölüne döndü... Eşini öldürüp 1 kişiyi bıçakladı!
        Manav kan gölüne döndü... Eşini öldürüp 1 kişiyi bıçakladı!
        Aykut Kocaman'dan F.Bahçe açıklaması!
        Aykut Kocaman'dan F.Bahçe açıklaması!
        Türkiye’nin en uzun ve hızlı metrosundan rekor
        Türkiye’nin en uzun ve hızlı metrosundan rekor
        Tedavi için bindirildi... Ambulanstaki hasta öldü!
        Tedavi için bindirildi... Ambulanstaki hasta öldü!
        Ronaldo'dan üç rekor birden!
        Ronaldo'dan üç rekor birden!
        17 yaşındaki Arda çatışmada hayatını kaybetti
        17 yaşındaki Arda çatışmada hayatını kaybetti
        Cimrilik boşanma sebebi
        Cimrilik boşanma sebebi
        Yasak aşklarının isimlerini verdi
        Yasak aşklarının isimlerini verdi
        Hacıosmanoğlu özür diledi
        Hacıosmanoğlu özür diledi
        "Babamı prenses gibi göstermeyin"
        "Babamı prenses gibi göstermeyin"
        Evleniyorlar
        Evleniyorlar
        Dünya Kupası'nda çifte standart 'VAR' mı?
        Dünya Kupası'nda çifte standart 'VAR' mı?
        Bilimsel çalışmalara göre o kişilerin yüzde 60-70’i yeniden kilo alıyor
        Bilimsel çalışmalara göre o kişilerin yüzde 60-70’i yeniden kilo alıyor