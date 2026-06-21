AYT saat kaçta bitecek, en erken ne zaman çıkılır? 2026 YKS AYT'de ilk kaç dakika çıkılmaz?

Üniversite sınav maratonunda gözler şimdi YKS'nin ikinci ve üçüncü oturumlarına çevrildi. TYT'nin sona ermesiyle birlikte adaylar ve veliler, AYT ile YDT'nin başlama ve bitiş saatleri başta olmak üzere sınav süresi, en erken çıkış saati ve salon terk kurallarını araştırmaya başladı. Peki AYT saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek? YDT ne zaman sona erecek? İşte ÖSYM'nin açıkladığı 2026 YKS oturum saatleri ve adayların bilmesi gereken önemli kurallar...