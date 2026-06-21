AYT saat kaçta bitecek, en erken ne zaman çıkılır? 2026 YKS AYT'de ilk kaç dakika çıkılmaz?
YKS'nin ilk oturumu olan TYT'nin tamamlanmasının ardından milyonlarca adayın gündeminde şimdi Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ile Yabancı Dil Testi (YDT) yer alıyor. Üniversite hayaline bir adım daha yaklaşmak isteyen öğrenciler, "AYT saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek?", "AYT en erken ne zaman çıkılır?" ve "İlk kaç dakika salondan çıkış yasak?" sorularına yanıt arıyor. ÖSYM'nin yayımladığı 2026 YKS sınav takvimine göre ikinci ve üçüncü oturumlara ilişkin saat bilgileri ile sınav kuralları netleşti. İşte AYT sınav başlangıç ve bitiş saati...
Üniversite sınav maratonunda gözler şimdi YKS'nin ikinci ve üçüncü oturumlarına çevrildi. TYT'nin sona ermesiyle birlikte adaylar ve veliler, AYT ile YDT'nin başlama ve bitiş saatleri başta olmak üzere sınav süresi, en erken çıkış saati ve salon terk kurallarını araştırmaya başladı. Peki AYT saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek? YDT ne zaman sona erecek? İşte ÖSYM'nin açıkladığı 2026 YKS oturum saatleri ve adayların bilmesi gereken önemli kurallar...
AYT SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK, KAÇTA BİTECEK?
YKS'nin ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi (AYT), 21 Haziran Pazar günü saat 10.15'te başlayacak ve 13.15'te sona erecek.
YKS (AYT) BAŞLAMA VE BİTİŞ SAATLERİ AÇIKLANDI
AYT (Alan Yeterlilik Testleri): 21 Haziran 2026 Pazar | Saat: 10.15 | Süre: 180 Dakika (3 saat)
AYT Bitiş Saati: 13.15
ÖSYM'DEN UYARI GELDİ!
Adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak. Toplam 180 dakika sürecek AYT'nin ardından, aynı gün öğleden sonra Yabancı Dil Testi (YDT) uygulanacak.
YKS AYT'DE EN ERKEN ÇIKIŞ SAATİ KAÇ?
AYT oturumunda adaylar, sınavın ilk 135 dakikası ile son 15 dakikası içinde sınav salonunu terk edemeyecek. Bu kurala göre sınavdan en erken saat 12.30'da çıkış yapılabilecek.
YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖSYM'nin resmi takvimine göre, 2026 YKS sonuçları 22 Temmuz 2026 Çarşamba günü açıklanacak.