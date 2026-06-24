DISCORD NE ZAMAN AÇILACAK?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, katıldığı canlı yayın programında dijital platformların Türkiye'deki hukuki statüleri ve erişim yasaklarına dair çok önemli değerlendirmelerde bulundu. Popüler iletişim uygulaması Discord'un durumuna özel bir parantez açan Bakan Uraloğlu, platform yönetiminin uzun süren direncin ardından nihayet Türkiye Cumhuriyeti devletinin şart koştuğu güvenlik ve içerik konusundaki kırmızı çizgilerini kabul ettiğini ifade etti.

Bakan Uraloğlu, "Şimdi özellikle Discord, içerik çıkarma noktasında artık Türkiye'nin istediği kriterlere gelmiş durumda. İlgili bakanlıklarımızla da görüşüyoruz, bir müddet sonra açalım diye konuşuyoruz. Muhtemelen bir müddet sonra erişime açacağız." diyerek, platformun yasal mevzuatlara uyum sağlama sürecinde çok büyük bir aşama kaydedildiğini ve engelin kaldırılması için yeşil ışık yakıldığını ilk ağızdan doğrulamış oldu.