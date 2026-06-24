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        Haberler Bilgi Gündem DİSCORD SON DURUM || Discord açıldı mı, açılacak mı, son durum nedir? Discord erişim engeli kalktı mı?

        DİSCORD SON DURUM || Discord açıldı mı, açılacak mı, son durum nedir?

        "Discord erişim engeli kalktı mı, Discord açıldı mı?" soruları kullanıcıların gündemindeki yerini koruyor. Türkiye'de milyonlarca kişi, popüler iletişim ve topluluk platformuna yeniden sorunsuz şekilde erişip erişemeyeceğini araştırırken, Discord'un güncel erişim durumu ve resmi makamlardan gelecek açıklamalar yakından takip ediliyor. Peki Discord'a erişim yeniden sağlandı mı, erişim engeli konusunda son gelişmeler neler? İşte bilgiler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24 Haziran 2026 - 15:39 Güncelleme:
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        Discord ne zaman açılacak, Discord erişim engeli kaldırıldı mı soruları internet kullanıcıları tarafından yoğun şekilde sorgulanıyor. Özellikle oyun, eğitim ve topluluk odaklı iletişim için platformu kullanan milyonlarca kişi, Discord'un Türkiye'deki güncel durumunu merak ediyor. Erişim engeline ilişkin son dakika gelişmeleri ve Discord'a giriş yapılıp yapılamadığına dair detaylar araştırılmaya devam ediyor. İşte detaylar...

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        DISCORD AÇILDI MI, ERİŞİM ENGELİ KALKTI MI?

        Uzun süredir erişim engeli bulunan Discord, Roblox’un yeniden erişime açılmasıyla birlikte tekrar gündemin üst sıralarına yerleşti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nun açıklamalarına göre Discord, Türkiye’nin talep ettiği güvenlik ve içerik kaldırma kriterlerine büyük ölçüde uyum sağladı. Bu gelişme, platformun yeniden erişime açılabileceği yönünde yorumlanırken, süreçle ilgili resmi kararın henüz netleşmediği belirtiliyor.

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        DISCORD NE ZAMAN AÇILACAK?

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, katıldığı canlı yayın programında dijital platformların Türkiye'deki hukuki statüleri ve erişim yasaklarına dair çok önemli değerlendirmelerde bulundu. Popüler iletişim uygulaması Discord'un durumuna özel bir parantez açan Bakan Uraloğlu, platform yönetiminin uzun süren direncin ardından nihayet Türkiye Cumhuriyeti devletinin şart koştuğu güvenlik ve içerik konusundaki kırmızı çizgilerini kabul ettiğini ifade etti.

        Bakan Uraloğlu, "Şimdi özellikle Discord, içerik çıkarma noktasında artık Türkiye'nin istediği kriterlere gelmiş durumda. İlgili bakanlıklarımızla da görüşüyoruz, bir müddet sonra açalım diye konuşuyoruz. Muhtemelen bir müddet sonra erişime açacağız." diyerek, platformun yasal mevzuatlara uyum sağlama sürecinde çok büyük bir aşama kaydedildiğini ve engelin kaldırılması için yeşil ışık yakıldığını ilk ağızdan doğrulamış oldu.

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