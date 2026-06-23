Emekli kök maaşı nasıl hesaplanır? SGK sorgulama ekranı
Temmuz ayı emekli zammı öncesinde milyonlarca vatandaşın gündeminde kök maaş hesaplaması yer alıyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri, maaşlarına uygulanacak artışın ne kadar olacağını öğrenmek için "Kök maaş nasıl hesaplanır?" ve "SGK kök maaş sorgulama ekranı nerede?" sorularına yanıt arıyor. Enflasyon farkına göre belirlenecek zam oranlarının ardından emekli aylıklarında oluşacak yeni tutarlar merak edilirken, kök maaş üzerinden zam hesaplama yöntemleri de yeniden gündeme geldi. İşte bilgiler...
Emekli maaşlarına yapılacak Temmuz zammı yaklaşırken kök maaş detayı yeniden önem kazandı. Özellikle taban aylık uygulaması nedeniyle gerçek maaş tutarını öğrenmek isteyen emekliler, SGK sorgulama ekranı üzerinden kök maaş bilgilerine ulaşmaya çalışıyor. Peki, kök maaş nedir, nasıl hesaplanır ve açıklanacak zam oranı kök maaşa göre ne kadar artış sağlayacak? İşte emekli kök maaşı hesaplama sürecine ilişkin merak edilenler...
EMEKLİ KÖK MAAŞI NASIL HESAPLANIR? SGK SORGULAMA EKRANI
Temmuz ayı yaklaşırken milyonlarca emeklinin gündeminde maaş zamları yer alıyor. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamında aylık alan vatandaşlar, açıklanacak enflasyon verileriyle birlikte maaşlarında yaşanacak değişimi merak ediyor. Zam oranlarının netleşmesine kısa süre kala en çok araştırılan konuların başında ise kök maaş geliyor. Çünkü emekli aylıklarına yapılacak artışlar doğrudan bankaya yatan tutara değil, kök maaş üzerinden hesaplanıyor. Peki kök maaş nedir, nasıl öğrenilir ve emekli zammı hesaplaması nasıl yapılır?
KÖK MAAŞ NEDİR, NEDEN ÖNEMLİDİR?
Kök maaş, emeklinin çalışma hayatı boyunca ödediği primler, sigortalılık süresi ve kazanç bilgileri dikkate alınarak SGK tarafından hesaplanan temel aylık tutarını ifade ediyor. Emeklilere verilen ek ödemeler, sosyal destekler veya en düşük emekli aylığı kapsamında yapılan tamamlamalar kök maaşın dışında değerlendiriliyor.
Bu nedenle emekli maaşlarına yapılan zamlar da doğrudan kök maaş üzerinden uygulanıyor. Özellikle kök maaşı düşük olan emekliler için zam sonrası alınacak nihai maaşın belirlenmesinde taban aylık uygulaması da önemli rol oynuyor. Bu nedenle maaş artışını doğru hesaplayabilmek için öncelikle kök maaşın bilinmesi gerekiyor.
SGK KÖK MAAŞ SORGULAMA EKRANI NASIL KULLANILIR?
Emekliler kök maaş bilgilerine e-Devlet üzerinden ulaşabiliyor. Sisteme giriş yaptıktan sonra "4A Emekli Ödeme Bilgileri", "4B Emekli Aylık Bilgisi" veya "4C Emekli Aylık Bilgisi" ekranlarından aylık detayları görüntülenebiliyor. Bu ekranlarda yer alan net aylık ve ek ödeme bilgileri incelenerek kök maaşa ilişkin bilgi edinilebiliyor. Özellikle maaşını en düşük emekli aylığı kapsamında alan vatandaşların kök maaşları ile hesaplarına yatan tutar arasında fark bulunabiliyor.
KÖK MAAŞA GÖRE EMEKLİ ZAMMI HESAPLAMA NASIL YAPILIR?
Emekli zammını hesaplamak için kök maaş tutarının belirlenmesi gerekiyor. Daha sonra açıklanan zam oranı kök maaşa uygulanarak yeni aylık hesaplanıyor. Ancak kök maaşı düşük olan ve en düşük emekli aylığı uygulamasından yararlanan vatandaşların maaşlarında farklı sonuçlar ortaya çıkabiliyor. Bu nedenle nihai maaş tutarı yalnızca zam oranına değil, yürürlükteki taban aylık düzenlemesine göre de şekilleniyor. Temmuz ayında açıklanacak veriler sonrasında milyonlarca emekli, kök maaşlarına göre yeni aylıklarını net olarak hesaplayabilecek.