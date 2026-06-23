KÖK MAAŞA GÖRE EMEKLİ ZAMMI HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Emekli zammını hesaplamak için kök maaş tutarının belirlenmesi gerekiyor. Daha sonra açıklanan zam oranı kök maaşa uygulanarak yeni aylık hesaplanıyor. Ancak kök maaşı düşük olan ve en düşük emekli aylığı uygulamasından yararlanan vatandaşların maaşlarında farklı sonuçlar ortaya çıkabiliyor. Bu nedenle nihai maaş tutarı yalnızca zam oranına değil, yürürlükteki taban aylık düzenlemesine göre de şekilleniyor. Temmuz ayında açıklanacak veriler sonrasında milyonlarca emekli, kök maaşlarına göre yeni aylıklarını net olarak hesaplayabilecek.