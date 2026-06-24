EMEKLİ KÖK MAAŞI NASIL HESAPLANIR?

Emekli maaş artışını doğru şekilde hesaplayabilmek için öncelikle “kök maaş” tutarının bilinmesi gerekiyor. Açıklanan zam oranı doğrudan bu tutar üzerinden uygulanarak yeni aylık belirleniyor. Ancak kök maaşı düşük olan ve en düşük emekli aylığı sınırından ödeme alan kişiler için tablo değişebiliyor. Bu durumda alınacak maaş, yalnızca zam oranına göre değil, yürürlükteki taban aylık düzenlemesine bağlı olarak farklılaşabiliyor. Temmuz ayında açıklanacak verilerin ardından emekliler, kök maaşlarına göre alacakları yeni tutarı daha net bir şekilde ortaya koyabilecek.