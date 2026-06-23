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        Haberler Bilgi Ekonomi EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI KAÇ TL OLACAK? | 2026 Temmuz ayı en düşük memur ve emekli memur maaşı zammı kaç TL olacak? Temmuz ayı memur maaşı belli oldu mu?

        EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI KAÇ TL OLACAK? | Temmuz ayı en düşük memur maaşı zammı kaç TL olacak? Temmuz ayı memur maaşı belli oldu mu?

        Temmuz ayı yaklaşırken milyonlarca memurun gözü maaşlara yapılacak zamda… En düşük memur maaşının ne kadar olacağına dair beklentiler giderek yükselirken, kulislerde konuşulan rakamlar ve olası senaryolar dikkat çekiyor. Enflasyon verileri, toplu sözleşme detayları ve ekonomik gelişmeler doğrultusunda şekillenecek yeni maaş tablosu için geri sayım başladı. Kritik tarihler öncesi tüm gözler yapılacak resmi açıklamaya çevrildi. Peki, en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Ayrıntılar haberimizde.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23 Haziran 2026 - 10:04 Güncelleme:
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        Temmuz ayı yaklaşırken milyonlarca memurun gözü maaşlara yapılacak zamda… En düşük memur maaşının ne kadar olacağına dair beklentiler giderek yükselirken, kulislerde konuşulan rakamlar ve olası senaryolar dikkat çekiyor. Enflasyon verileri, toplu sözleşme detayları ve ekonomik gelişmeler doğrultusunda şekillenecek yeni maaş tablosu için geri sayım başladı. Kritik tarihler öncesi tüm gözler yapılacak resmi açıklamaya çevrildi. Peki, en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Ayrıntılar haberimizde.

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        ENFLASYON FARKI NE KADAR?

        Haziran ayı enflasyonunun piyasa tahminlerine paralel şekilde yüzde 1,36 civarında gerçekleşmesi durumunda, yılın ilk yarısına ait toplam enflasyonun yüzde 18,19 seviyesine ulaşacağı öngörülüyor. Bu tabloya göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri, maaş artışlarını doğrudan bu oran üzerinden alacak.

        Memur ve memur emeklileri cephesinde ise hesaplama biraz daha farklı ilerliyor. İlk 6 aylık dönemde oluşacak enflasyon farkının yüzde 6,48 civarında olması beklenirken, buna toplu sözleşmeden kaynaklı yüzde 7’lik zam eklendiğinde toplam artış oranının yüzde 13,93 seviyesine çıkacağı tahmin ediliyor.

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        EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR OLACAK?

        Mevcut durumda 61 bin 890 TL olan en düşük memur maaşı, yüzde 13,93 oranındaki artışın uygulanması halinde yaklaşık 70 bin 529 TL seviyesine yükselecek. Aynı şekilde, 27 bin 772 TL düzeyinde bulunan en düşük memur emeklisi aylığının da bu artışla birlikte yaklaşık 31 bin 643 TL’ye çıkması bekleniyor.

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        Haberi Hazırlayan: Erdem Alişarlı
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