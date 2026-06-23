EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Mevcut durumda 61 bin 890 TL olan en düşük memur maaşı, yüzde 13,93 oranındaki artışın uygulanması halinde yaklaşık 70 bin 529 TL seviyesine yükselecek. Aynı şekilde, 27 bin 772 TL düzeyinde bulunan en düşük memur emeklisi aylığının da bu artışla birlikte yaklaşık 31 bin 643 TL’ye çıkması bekleniyor.