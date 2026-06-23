HAZİRAN ENFLASYON BEKLENTİSİ | 2026 Haziran ayı enflasyon verileri ne zaman açıklanacak? TÜİK enflasyon oranı beklentisi nedir?
Haziran ayının sonuna yaklaşılırken enflasyon beklentileri yeniden gündemin en sıcak başlıklarından biri haline geldi. Özellikle milyonlarca memur ve emekli, Temmuz ayında maaşlarına yapılacak artışın belirlenmesinde kritik rol oynayan 6 aylık enflasyon farkına odaklanmış durumda. Yılın ilk yarısına ilişkin verilerin büyük ölçüde netleşmesiyle birlikte zam hesaplamaları da şekillenmeye başlarken, gözler Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıklayacağı Haziran ayı enflasyon verilerine çevrildi. Peki, Haziran enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? 2026 TÜİK enflasyon oranı beklentisi ne yönde? İşte tüm ayrıntılar...
2026 yılı Haziran ayına ilişkin enflasyon verileri, milyonlarca vatandaşın gündeminde yer almaya devam ediyor. Özellikle Temmuz ayında memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam ile kira artış oranlarının belirlenmesinde etkili olacak enflasyon rakamları, ekonomik gelişmelerin merkezinde bulunuyor. Gözler Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıklayacağı verilere çevrilirken, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın yayımladığı Piyasa Katılımcıları Anketi de beklentilere ışık tuttu. Ankete göre, bir önceki dönemde yüzde 1,52 olarak öngörülen Haziran ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) artış beklentisi, bu dönemde yüzde 1,36’ya geriledi. Kamuoyunda “Enflasyon ne zaman açıklanacak?” ve “Haziran ayı TÜFE oranı ne olacak?” soruları da yanıt arıyor. İşte yıl sonu ve Haziran ayına ilişkin enflasyon beklentilerine dair tüm detaylar...
HAZİRAN AYI 2026 ENFLASYON VERİLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), enflasyon verilerini her ayın üçüncü gününde kamuoyuyla paylaşıyor. Bu kapsamda, Haziran ayına ilişkin enflasyon rakamları 3 Temmuz 2026 Cuma günü saat 10.00’da açıklanacak.
MERKEZ BANKASI ENFLASYON BEKLENTİSİ NEDİR?
TCMB, reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 68 katılımcıyla gerçekleştirdiği haziran ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayımladı.
Buna göre, geçen ay yüzde 1,52 olan haziran ayı TÜFE artışı beklentisi, bu anket döneminde yüzde 1,36'ya indi. Cari yıl sonu TÜFE artışı beklentisi ise yüzde 28,94'ten yüzde 29,14'e yükseldi.
TÜFE'de artış beklentisi 12 ay sonrası için yüzde 23,82'den yüzde 23,81’e, 24 ay sonrası için ise yüzde 18,43'ten yüzde 18,29’a geriledi.
Katılımcıların yıl sonu dolar/TL beklentisi 51,5711'den 51,4692'ye gerilerken, 12 ay sonrası dolar/TL beklentisi ise 54,6923'ten 55,7196'ya çıktı.
Bir önceki anket döneminde 47,8 milyar dolar olan yıl sonu cari işlemler açığı beklentisi, bu dönemde 49,2 milyar dolara, gelecek yıl için de 41,6 milyar dolardan 42,5 milyar dolara yükseldi.
BÜYÜME BEKLENTİSİ GERİLEDİ, FAİZ TAHMİNLERİ AŞAĞI YÖNLÜ
Ankette cari yıl için Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH) artış beklentisi yüzde 3,3'ten yüzde 3,2'ye gerilerken, gelecek yıl için beklenti yüzde 4,1 seviyesinde sabit kaldı.
Ankette TCMB'nin politika faizine ilişkin ilk toplantı beklentisi yüzde 37, ikinci toplantı beklentisi yüzde 37 ve üçüncü toplantı beklentisi ise yüzde 36,34 oldu.
12 ay sonrası için politika faizi beklentisi ise yüzde 30,14'e geriledi.