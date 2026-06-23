HAZİRAN ENFLASYON BEKLENTİSİ | 2026 Haziran ayı enflasyon verileri ne zaman açıklanacak? TÜİK enflasyon oranı beklentisi nedir?

2026 yılı Haziran ayına ilişkin enflasyon verileri, milyonlarca vatandaşın gündeminde yer almaya devam ediyor. Özellikle Temmuz ayında memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam ile kira artış oranlarının belirlenmesinde etkili olacak enflasyon rakamları, ekonomik gelişmelerin merkezinde bulunuyor. Gözler Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıklayacağı verilere çevrilirken, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın yayımladığı Piyasa Katılımcıları Anketi de beklentilere ışık tuttu. Ankete göre, bir önceki dönemde yüzde 1,52 olarak öngörülen Haziran ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) artış beklentisi, bu dönemde yüzde 1,36’ya geriledi. Kamuoyunda “Enflasyon ne zaman açıklanacak?” ve “Haziran ayı TÜFE oranı ne olacak?” soruları da yanıt arıyor. İşte yıl sonu ve Haziran ayına ilişkin enflasyon beklentilerine dair tüm detaylar...