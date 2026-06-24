HEMŞİRE MAAŞ ZAMMI 2026 TEMMUZ || Hemşire maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak? Gözler TÜİK enflasyon verilerinde
Hemşire maaş zammı 2026 Temmuz ayı enflasyon oranlarının açıklanmasının ardından belli olacak. Tüm memur maaşlarına olduğu gibi kamu personeli hemşirelerin maaşlarına da Ocak ayına göre 6 aylık enflasyon farkı ve toplu sözleşme oranıyla birlikte zam yapılacak. Peki, hemşire maaşı ne kadar, yüzde kaç olacak? İşte sorgulanan ayrıntılar ve hemşire maaş hesaplama formülü...
Memur maaşları, her yıl Ocak ve Temmuz dönemlerinde yeniden belirlenirken 2026 Temmuz zammı için gözler enflasyon verilerine çevrilmiş durumda. Kamu çalışanlarının maaş artışında 6 aylık enflasyon farkı ile birlikte toplu sözleşme zammı belirleyici oluyor. Mevcut hesaplamalara göre memurlar için oluşan zam oranı şimdiden yüzde 12,41 seviyelerine ulaşmış görünüyor. Bunun yanı sıra 2026 yılının ikinci yarısına ilişkin toplu sözleşme kapsamında maaşlara yüzde 7 oranında ek zam uygulanacağı belirtiliyor. Hemşire maaşlarının Temmuz ayında ne kadar artacağı merak edilirken, yeni maaş düzeyleri de bu verilerle birlikte kesinlik kazanacak. Peki 2026 Temmuz döneminde hemşire maaşları ne kadar olacak? İşte zamlı hemşire maaşı beklentisi ile tüm ayrıntılar...
MEMUR MAAŞI 2026 TEMMUZ ZAMMI YÜZDE KAÇ OLACAK?
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan enflasyon verileri, memur ve memur emeklilerinin Temmuz ayı maaş artışında belirleyici rol oynuyor. Yılın ilk aylarına ilişkin TÜFE oranları Ocak ayında yüzde 4,84, Şubat ayında yüzde 2,96, Mart ayında yüzde 1,94, Nisan ayında yüzde 4,18 ve Mayıs ayında yüzde 1,71 olarak kaydedildi.
TAHMİNİ KAMU PERSONELİ HEMŞİRE MAAŞI TEMMUZ ZAMMI
Merkez Bankası’nın Piyasa Katılımcıları Anketi’ne göre Haziran ayında enflasyonun yüzde 1,36 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor. Haziran ayı enflasyon verisi ile 6 aylık enflasyon tablosu netleşecek.
Memur ve memur emeklilerinin maaşlarına, oluşacak 6 aylık enflasyon farkına ek olarak toplu sözleşme zammı da yansıtılacak. Mevcut beklentilere göre Temmuz ayında memur maaşlarına yapılacak artışın yüzde 13,5 ile yüzde 14 aralığında olması öngörülüyor.
HEMŞİRE MAAŞI TEMMUZ’DA NE KADAR OLACAK?
5/1 derecesinde görev yapan hemşirelerin aile yardımı dahil mevcut maaşı yaklaşık 74 bin 770 TL seviyesinde bulunuyor. Yüzde 13,5 oranında zam uygulanması durumunda maaşta 10 bin 93 TL civarında artış gerçekleşmesi ve toplam gelirin 84 bin 863 TL’ye yükselmesi bekleniyor.
HAZİRAN AYI 2026 ENFLASYON VERİLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), enflasyon verilerini her ayın üçüncü gününde kamuoyuyla paylaşıyor. Bu kapsamda, Haziran ayına ilişkin enflasyon rakamları 3 Temmuz 2026 Cuma günü saat 10.00’da açıklanacak.