HEMŞİRE MAAŞ ZAMMI 2026 TEMMUZ || Hemşire maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak? Gözler TÜİK enflasyon verilerinde

Memur maaşları, her yıl Ocak ve Temmuz dönemlerinde yeniden belirlenirken 2026 Temmuz zammı için gözler enflasyon verilerine çevrilmiş durumda. Kamu çalışanlarının maaş artışında 6 aylık enflasyon farkı ile birlikte toplu sözleşme zammı belirleyici oluyor. Mevcut hesaplamalara göre memurlar için oluşan zam oranı şimdiden yüzde 12,41 seviyelerine ulaşmış görünüyor. Bunun yanı sıra 2026 yılının ikinci yarısına ilişkin toplu sözleşme kapsamında maaşlara yüzde 7 oranında ek zam uygulanacağı belirtiliyor. Hemşire maaşlarının Temmuz ayında ne kadar artacağı merak edilirken, yeni maaş düzeyleri de bu verilerle birlikte kesinlik kazanacak. Peki 2026 Temmuz döneminde hemşire maaşları ne kadar olacak? İşte zamlı hemşire maaşı beklentisi ile tüm ayrıntılar...