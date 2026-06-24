Öldürülen Kaan'ın babası Manşet'te. Futbolcu cinayeti davasında ne oldu? Tartışma nasıl cinayetle bitti? Kadayıfçıoğlu'ndan ''kaza'' savunması. Katil zanlısının çakar savunması. Kaan Kundakçı için adalet arayışı. Habertürk Manşet'te Zülfikar Ali Aydın sordu; Kubilay'ın babası Cemil Kundakçı ve Emek... Daha Fazla Göster

Öldürülen Kaan'ın babası Manşet'te. Futbolcu cinayeti davasında ne oldu? Tartışma nasıl cinayetle bitti? Kadayıfçıoğlu'ndan ''kaza'' savunması. Katil zanlısının çakar savunması. Kaan Kundakçı için adalet arayışı. Habertürk Manşet'te Zülfikar Ali Aydın sordu; Kubilay'ın babası Cemil Kundakçı ve Emekli Emniyet Müdürü Haydar Özdemir yanıtladı. Daha Az Göster