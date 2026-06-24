MSÜ TABAN PUANLARI LİSTESİ 2026: MSÜ kadın ve erkek Kara, Hava, Deniz Harp Okulu taban ve tavan puanları
Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) 2026 tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından adayların merakla beklediği taban puanlarI araştırılıyor. Kara, Hava, Deniz ve Sahil Güvenlik Harp Okulları ile Astsubay Meslek Yüksekokullarına yerleşen adayların puan bilgileri yayımlanırken, binlerce öğrenci MSÜ 2026 taban puanları listesini araştırmaya başladı. Erkek ve kadın adaylar için ayrı ayrı açıklanan güncel puanlar, gelecek yıl tercih yapacak adaylar için de önemli bir referans niteliği taşıyor. İşte 2026 ÖSYM Milli Savunma Üniversitesi Kadın ve Erkek MSÜ Kara, Hava, Deniz Harp Okulu taban puanları listesi...
MSÜ 2026 taban puanları gündeme geldi. Milli Savunma Üniversitesi bünyesinde eğitim veren Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokullarına yerleşen adayların en düşük puanları netleşirken, gözler Kara Harp Okulu, Hava Harp Okulu, Deniz Harp Okulu ve Sahil Güvenlik programlarının güncel verilerine çevrildi. Tercih sürecini tamamlayan adaylar sonuçlarını incelerken, açıklanan taban puanlar önümüzdeki dönem sınava girecek öğrenciler tarafından da yakından takip ediliyor. İşte MSÜ taban puanları...
MSÜ 2026 TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI!
MSÜ tercih sonuçları açıklandı. MSÜ 2026 tercih sonuçları https://personeltemin.msb.gov.tr/ adresi üzerinde yayımlanan duyuru ekranı üzerinden sorgulanabiliyor.
Adaylar T.C. Kimlik Numaraları ve E-Devlet şifreleri ile giriş yaparak sonuçları öğrenebilecekler. Tercih sonuçlarının açıklanması ile başarılı olan adaylar için ikinci seçim aşamaları (fiziki yeterlilik testleri, mülakatlar ve sağlık raporu süreçleri) başlayacak.
MSÜ TABAN PUANLARI 2026
Hava Harp Okulu - Sayısal Erkek 343,58976- Kadın 332,23765
Diğer Harp Okulları (Kara, Deniz, Sahil Güvenlik) Sayısal - Erkek 291,29010 - Kadın 334,05291
Kara Harp Okulu - Eşit Ağırlık - Erkek 285,65800 - Kadın 343,53073
Kara Harp Okulu - Sözel - Erkek - 315,61319
ASTSUBAY MESLEK YÜKSEKOKULLARI
Kara, Deniz, Hava, Sahil Güvenlik, Bando MYO - Genel Erkek - 253,91753 - Kadın 319,12900
BANDO MESLEK YÜKSEKOKULU
Bando MYO (Güzel Sanatlar ve Konservatuar) Erkek - 118,71933 - Kadın 148,70386
Bando MYO (İlk Tercihi Bando Olan) Erkek 120,30154
Bando MYO (Tercihleri arasında Bando Olan) Erkek - 248,18728