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        Haberler Bilgi Gündem MSÜ TABAN PUANLARI LİSTESİ 2026: Milli Savunma Üniversitesi MSÜ Kara, Hava, Deniz Harp Okulu taban puanları kadın ile erkek listesi başarı sıralaması

        MSÜ TABAN PUANLARI LİSTESİ 2026: MSÜ kadın ve erkek Kara, Hava, Deniz Harp Okulu taban ve tavan puanları

        Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) 2026 tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından adayların merakla beklediği taban puanlarI araştırılıyor. Kara, Hava, Deniz ve Sahil Güvenlik Harp Okulları ile Astsubay Meslek Yüksekokullarına yerleşen adayların puan bilgileri yayımlanırken, binlerce öğrenci MSÜ 2026 taban puanları listesini araştırmaya başladı. Erkek ve kadın adaylar için ayrı ayrı açıklanan güncel puanlar, gelecek yıl tercih yapacak adaylar için de önemli bir referans niteliği taşıyor. İşte 2026 ÖSYM Milli Savunma Üniversitesi Kadın ve Erkek MSÜ Kara, Hava, Deniz Harp Okulu taban puanları listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24 Haziran 2026 - 15:52 Güncelleme:
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        MSÜ 2026 taban puanları gündeme geldi. Milli Savunma Üniversitesi bünyesinde eğitim veren Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokullarına yerleşen adayların en düşük puanları netleşirken, gözler Kara Harp Okulu, Hava Harp Okulu, Deniz Harp Okulu ve Sahil Güvenlik programlarının güncel verilerine çevrildi. Tercih sürecini tamamlayan adaylar sonuçlarını incelerken, açıklanan taban puanlar önümüzdeki dönem sınava girecek öğrenciler tarafından da yakından takip ediliyor. İşte MSÜ taban puanları...

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        MSÜ 2026 TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI!

        MSÜ tercih sonuçları açıklandı. MSÜ 2026 tercih sonuçları https://personeltemin.msb.gov.tr/ adresi üzerinde yayımlanan duyuru ekranı üzerinden sorgulanabiliyor.

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        Adaylar T.C. Kimlik Numaraları ve E-Devlet şifreleri ile giriş yaparak sonuçları öğrenebilecekler. Tercih sonuçlarının açıklanması ile başarılı olan adaylar için ikinci seçim aşamaları (fiziki yeterlilik testleri, mülakatlar ve sağlık raporu süreçleri) başlayacak.

        MSÜ 2026 TERCİH SONUÇLARI PERTEM SORGULAMA EKRANI

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        MSÜ TABAN PUANLARI 2026

        Hava Harp Okulu - Sayısal Erkek 343,58976- Kadın 332,23765

        Diğer Harp Okulları (Kara, Deniz, Sahil Güvenlik) Sayısal - Erkek 291,29010 - Kadın 334,05291

        Kara Harp Okulu - Eşit Ağırlık - Erkek 285,65800 - Kadın 343,53073

        Kara Harp Okulu - Sözel - Erkek - 315,61319

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        ASTSUBAY MESLEK YÜKSEKOKULLARI

        Kara, Deniz, Hava, Sahil Güvenlik, Bando MYO - Genel Erkek - 253,91753 - Kadın 319,12900

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        BANDO MESLEK YÜKSEKOKULU

        Bando MYO (Güzel Sanatlar ve Konservatuar) Erkek - 118,71933 - Kadın 148,70386

        Bando MYO (İlk Tercihi Bando Olan) Erkek 120,30154

        Bando MYO (Tercihleri arasında Bando Olan) Erkek - 248,18728

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