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        Haberler Bilgi Gündem NATO ZİRVESİ GÜNÜ ANKARA KAPALI YOLLAR | 2026 NATO Zirvesi için kapatılacak yollar hangileri? Ankara Valiliği duyurdu!

        NATO ZİRVESİ GÜNÜ ANKARA KAPALI YOLLAR | 2026 NATO Zirvesi için kapatılacak yollar hangileri? Ankara Valiliği duyurdu!

        36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi öncesinde Ankara'da güvenlik ve ulaşım tedbirleri artırılıyor. Ankara Valiliği'nin duyurduğu plan kapsamında kent genelinde "Kırmızı Alan" uygulaması başlatılacak. Başta Çankaya, Yenimahalle ve Esenboğa Havalimanı güzergahı olmak üzere birçok noktada trafik düzenlemesine gidilecek. Zirve boyunca güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarılırken, bazı yollar geçici olarak trafiğe kapatılacak. Peki, NATO Zirvesi nedeniyle Ankara'da hangi yollar kapatılacak? İşte kapalı yollar ve alternatif güzergahlara ilişkin ayrıntılar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24 Haziran 2026 - 15:26 Güncelleme:
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        Ankara, dünya liderlerinin katılacağı kritik zirve öncesinde güvenlik tedbirlerini en üst seviyeye çıkardı. Valilik koordinasyonunda uygulanacak kapsamlı planla, başkentin belirli noktalarında “Kırmızı Alan” uygulaması devreye alınacak. Stratejik bölgelerde güvenlik çemberi oluşturulurken, ulaşım akışı ve saha denetimleri de sıkı şekilde kontrol edilecek. Zirve süresince alınacak önlemler, diplomasi trafiği, kapatılacak güzergahlar ve kent yaşamına yansıyacak düzenlemelere ilişkin tüm ayrıntılar belli oldu. İşte NATO Zirvesi günü Ankara'da kapatılacak yollar listesi...

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        ANKARA VALİLİĞİ NATO ZİRVESİ TEDBİRLERİNİ DUYURDU!

        Ankara, 7-8 Temmuz’da düzenlenecek 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi öncesinde kapsamlı güvenlik tedbirlerine hazırlanıyor. Ankara Valiliği’nin açıklamasına göre, zirvenin güvenli ve sorunsuz şekilde gerçekleştirilmesi amacıyla 28 Haziran saat 00.00’dan 10 Temmuz saat 23.59’a kadar kent genelinde 13 günlük özel önlem süreci uygulanacak.

        Bu kapsamda açık ve kapalı alanlarda yapılacak miting, yürüyüş, basın açıklaması, oturma eylemi, stant açma, bildiri dağıtma ve benzeri etkinliklere izin verilmeyecek. Zirve merkezleri, yabancı heyetlerin konaklayacağı bölgeler ve geçiş güzergahlarında da güvenlik kontrolleri artırılacak. Yetkisiz kişi ve araçların bu noktalara girişine müsaade edilmeyecek. Alınan tedbirler hava sahasını da kapsarken, Valilikten özel izin alınmadan dron ve benzeri insansız hava araçlarının uçurulması yasaklandı.

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        ANKARA'DA "KIRMIZI ALAN" UYGULAMASI

        NATO Zirvesi öncesinde Ankara’da uygulanacak “Kırmızı Alan” düzenlemesinin kapsamı belli oldu. Devlet başkanları ve yabancı heyetlerin güvenliğini sağlamak amacıyla alınan karar doğrultusunda, başkentin kritik noktalarında yaya ve araç geçişleri sıkı denetime tabi tutulacak.

        Güvenlik tedbirlerinin yoğunlaştırılacağı bölgeler şunlar:

        - Esenboğa Havalimanı ve çevresi ile zirve lojistiğinde kullanılacak Etimesgut Havalimanı güzergahları

        - Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nin bulunduğu Söğütözü Mahallesi ve yakın çevresi

        - Yabancı delegasyonların konaklayacağı 15 otelin çevresi ile bu otellere bağlantı sağlayan ana ve tali yollar da kontrollü geçiş alanı kapsamında değerlendirilecek.

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        ANKARA'DA NATO ZİRVESİ İÇİN HANGİ YOLLAR KAPATILACAK?

        NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında hazırlanan resmi güzergah planıyla, Ankara’da trafik düzenlemesine gidilecek yollar da netleşti. “Kullanılacak Güzergahlar” başlığıyla duyurulan belgeye göre, kırmızı alan kapsamına alınacak bazı cadde ve sokaklarda ulaşım geçici olarak durdurulacak ya da kontrollü şekilde sağlanacak. Sürücülerin ve toplu taşıma kullanan vatandaşların herhangi bir mağduriyet yaşamaması için dikkat etmesi gereken başlıca güzergahlar şöyle:

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        Etkilenecek Başlıca Bulvarlar: Özal Bulvarı ve Çevre Yolu varyantları, Şehit Ömer Halisdemir Bulvarı, Turgut Özal 2 Bulvarı, Fatih Sultan Mehmet, Mevlana, İnönü, Ankara, Atatürk, Anadolu, Dumlupınar, 1071 Malazgirt, Cumhurbaşkanlığı, Sakıp Sabancı ve İhsan Doğramacı bulvarları.

        Çankaya Bölgesi: Cinnah Caddesi, İran Caddesi, Arjantin Caddesi, Simon Bolivar Caddesi, Rabindranath Tagore Caddesi, John F. Kennedy Caddesi, Kişinev Caddesi, Jose Marti Caddesi, Tahran Caddesi ve Polonya Caddesi.

        Yenimahalle / Söğütözü Bölgesi: Cumhurbaşkanlığı Caddesi, Beştepe Caddesi, Söğütözü Caddesi, Alparslan Türkeş Caddesi ve Yaşam Caddesi.

        Diğer Önemli Yollar: Türk Kızılayı Caddesi, Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın Caddesi, Nizami Gencevi Caddesi, Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi'nin Çetin Emeç ile İnönü Bulvarı arasında kalan bölümü ve Bilkent Kampüsü içindeki tüm cadde ve sokaklar.

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