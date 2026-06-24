PERTEM 2026 MSÜ TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI! MSÜ yerleştirme sonuçları nereden, nasıl öğrenilir? MSÜ tercih sonucu sorgulama ekranı
MSÜ 2026 tercih sonuçları için adayların beklediği açıklama geldi. 25 Nisan-24 Mayıs tarihleri arasında tercihlerini tamamlayan binlerce aday, sonuçların duyurulacağı Milli Savunma Bakanlığı Personel Temin ekranına odaklanmıştı. Beklenen yerleştirme sonuçları PERTEM üzerinden erişime açıldı. Peki, MSÜ 2026 tercih sonuçları nasıl ve nereden sorgulanır? İkinci seçim aşaması tarihleri belli oldu mu? İşte MSÜ tercih sonuçları ve sonraki sürece ilişkin merak edilen ayrıntılar…
Milli Savunma Üniversitesi tercih sürecinin tamamlanmasının ardından adayların beklediği sonuçlar açıklandı. MSÜ tercih sonuçları, Milli Savunma Bakanlığı Personel Temin Sistemi üzerinden erişime sunuldu. Sonuçların ilan edilmesiyle birlikte gerekli şartları taşıyan adaylar, ikinci seçim aşamasına davet edilecek. Bu süreçte adaylar; mülakat, sağlık muayenesi ve fiziki yeterlilik testleri gibi değerlendirmelerden geçirilerek askeri öğrenciliğe uygunluk açısından incelenecek. Peki, MSÜ tercih sonuçları nereden ve nasıl sorgulanır? İkinci seçim aşaması tarihleri açıklandı mı? İşte konuya ilişkin merak edilen ayrıntılar…
MSÜ 2026 TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI!
MSÜ 2026 tercih sonuçları için 24 Haziran bugün itibarıyla açıklandı.
Millî Savunma Üniversitesi tarafından yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi:
"1. Millî Savunma Üniversitesi 2026 Yılı Askerî Öğrenci Temini Seçim Aşaması faaliyetleri 14 Temmuz -07 Ağustos 2026 tarihleri arasında icra edilecektir.
2. Seçim aşaması faaliyetlerine çağrılan adaylar, sorgulama sayfasında belirtilen tarih ve saatte Dikmen Caddesi Kara Harp Okulu Komutanlığı Bakanlıklar/Ankara (TBMM karşısındaki 1 Numaralı Nizamiye) adresinde hazır bulunacaklardır.
3. 15 Temmuz 2026 ve Pazar günleri herhangi bir faaliyet icra edilmeyecektir. 21 Temmuz 2026 tarihinde ise sadece Psikomotor Testi ve Mülakat faaliyeti icra edilecektir.
4. Adaylar sınava giriş belgelerinde belirtilen sınav saatine göre Kara Harp Okulu Komutanlığı nizamiyesinden içeri alınacaktır. Bu maksatla nizamiye bölgesinde adaylar sınav saatlerine göre gruplandırılacaktır. Sınav saati 07.30 olan adayların içeri girişinin tamamlanmasını müteakip sırasıyla sınav saati 08.00 ve 08.30 olan adayların girişi sağlanacaktır."
MSÜ 2026 TERCİH SONUÇLARI NEREDEN VE NASIL SORGULANIR?
MSÜ 2026 tercih sonuçları https://personeltemin.msb.gov.tr/ adresi üzerinde yayımlanan duyuru ekranı üzerinden sorgulanabiliyor.
T.C. Kimlik Numaraları ve E-Devlet şifreleri ile giriş yaparak öğrenebilecekler.
İKİNCİ SEÇİM AŞAMALARI TERCİH TARİHLERİ BELLİ OLDU!
MSÜ tarafından yapılan duyuru şöyle:
5. Adaylar ikinci seçim aşamalarına tercihlerine göre aşağıda belirtilen tarihler arasında çağrılmıştır.
a. Hava Harp Okulu adayları (14-20 Temmuz 2026).
b. Diğer Harp Okulları adayları (22-30 Temmuz 2026).
c. Astsubay Meslek Yüksek Okulları adayları (31 Temmuz- 06 Ağustos 2026).
ç. Bando Astsubay Meslek Yüksek Okulu adayları (22 Temmuz- 06 Ağustos 2026).
6. Seçim Aşaması Faaliyetleri:
a. Hava Harp Okulu adayları için;
1'inci gün : Evrak Kontrolü, Fiziki Değerlendirme (Boy-Kilo ölçümü), Kişilik Değerlendirme Testi ve Fiziki Yeterlilik Testi (Şınav, Mekik ve 400 m koşu),
2'nci gün : Psikomotor Testi (Fiziki Yeterlilik Testinde başarılı olan adaylar katılacaktır),
3'üncü gün : Mülakat ve Müzik Yeteneği ve Müzik Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu tercihi olan adaylar için) ve Hastane Sevk işlemlerinden oluşmaktadır.
b. Diğer Harp Okulu ve Meslek Yüksek Okulu adayları için;
1'inci gün : Evrak Kontrolü, Fiziki Değerlendirme (Boy-Kilo ölçümü), Kişilik Değerlendirme Testi ve Fiziki Yeterlilik Testi (Şınav, Mekik ve 400 m koşu),
2'nci gün : Mülakat ve Müzik Yeteneği ve Müzik Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu tercihi olan adaylar için) ve Hastane Sevk işlemlerinden oluşmaktadır.
7. Fiziki Yeterlilik Testi için tüm adayların spor kıyafeti (Eşofman, spor şortu, spor tişörtü, spor ayakkabısı vb.) ile gelmeleri gerekmektedir.
8. Boy-kilo standartları tercih edilen okul türüne göre farklılık göstermektedir. Ayrıntılı bilgiye Başvuru Kılavuzundan ulaşabilirsiniz.
9. Fiziki Yeterlilik Testi hazırlık videosuna ulaşmak için tıklayınız.
10. Hava Harp Okulu adayları Psikomotor Testine katılacakları için birinci tercihi HHO olan adaylar arasından MSÜ-2026 sayısal puanına göre belirlenmiştir.