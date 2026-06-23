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        Haberler Bilgi Magazin Reyting sonuçları 22 Haziran 2026 Pazartesi || Dün hangi yapım reytinglerde kaçıncı oldu? Muhtemel Aşk, MasterChef, Daha 17, Altı Üstü İstanbul

        Reyting sonuçları 22 Haziran Pazartesi || Hangi yapım reytinglerde kaçıncı oldu? İşte detaylı liste

        Reyting sonuçları 22 Haziran güncel liste... Dün ekrana gelen yapımların ardından medya gündemini takip edenler ve televizyon izleyicileri merak içerisinde "Hangi yapım reytinglerde kaçıncı oldu?" sorusunun cevabını araştırıyor. Hemen belirtelim ki geçtiğimiz akşam ekrana gelen, Muhtemel Aşk, MasterChef, Daha 17, Altı Üstü İstanbul maçları listenin şekillenmesinde etkili oldu. Peki, hangi yapım reytinglerde kaçıncı oldu? İşte güncel 22 Haziran reyting sonuçları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23 Haziran 2026 - 08:58 Güncelleme:
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        1

        Reyting sonuçları AB ve Total listesi dün ekrana gelen yapımların ardından televizyon izleyicileri ve medya gündemini takip edenler tarafından en çok sorgulanıp araştırılanlar arasında ilk sırlarda yer alıyor. Merak edenler için 22 Haziran güncel reyting listesini haberimizde derledik. İşte 22 Haziran AB ve total reyting sonuç listesi...

        2

        AB REYTİNG SONUÇLARI 22 HAZİRAN

        3

        TOTAL REYTİNG SONUÇLARI 22 HAZİRAN

        4

        ABC1 REYTİNG SONUÇLARI 22 HAZİRAN

        5
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