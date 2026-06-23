Reyting sonuçları AB ve Total listesi dün ekrana gelen yapımların ardından televizyon izleyicileri ve medya gündemini takip edenler tarafından en çok sorgulanıp araştırılanlar arasında ilk sırlarda yer alıyor. Merak edenler için 22 Haziran güncel reyting listesini haberimizde derledik. İşte 22 Haziran AB ve total reyting sonuç listesi...