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        Haberler Bilgi TEMMUZ AYI KİRA ARTIŞ ORANI || Kira arış oranı ne kadar, yüzde kaç olacak? Kira artış oranı ne zaman açıklanacak? İşte detaylar

        TEMMUZ AYI KİRA ARTIŞ ORANI || Kira arış oranı ne kadar, yüzde kaç olacak? Kira artış oranı ne zaman açıklanacak? İşte detaylar

        Temmuz Ayı kira artış zammı oranı Haziran ayında kontrat yenileyecek kiracılar tarafından merak edilip araştırılıyor. Haziran ayı enflasyon oranlarının açıklanmasıyla birlikte bir önceki yılın Haziran ayına göre 12 aylık enflasyon farkı doğrultusunda Temmuz kira zammı belli olmuş olacak. Peki, Temmuz ayı kira artış oranı ne zaman açıklanacak? İşte merak edilen ayrıntılar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24 Haziran 2026 - 14:15 Güncelleme:
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        Temmuz ayı kira zammı yüzde kaç olacak? Kira artışları, her ay olduğu gibi Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıklayacağı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerine göre belirlenecek. Bu nedenle gözler açıklanacak enflasyon rakamlarına çevrilmiş durumda. Peki, Temmuz ayı kira zam oranı ne zaman açıklanacak zam beklentisi ne yönde? İşte 2026 Temmuz dönemi kira artışına dair tüm hesaplama detayları ve beklentiler haberimizde...

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        TEMMUZ AYI 2026 KİRA ARTIŞ ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        Temmuz ayındaki kira artış hesaplamasına esas olacak enflasyon verileri, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Temmuz 2026 Cuma günü saat 10.00’da açıklanacak

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        TEMMUZ AYI KİRA ZAMMI BEKLENTİSİ NEDİR?

        TCMB, reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 68 katılımcıyla gerçekleştirdiği haziran ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayımladı.

        Buna göre, geçen ay yüzde 1,52 olan haziran ayı TÜFE artışı beklentisi, bu anket döneminde yüzde 1,36'ya indi.

        Yapılan hesaplamalara göre, Haziran ayı resmi enflasyonu TCMB Piyasa Katılımcıları Anketi'ndeki beklentilere yakın gerçekleşirse, Temmuz ayında yenilenecek konut ve iş yeri kira sözleşmelerindeki yasal artış tavanının yüzde 31,7 ile yüzde 32,1 bandında, merkezi tahmin olarak ise yaklaşık yüzde 31,9 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor.

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        KİRA ZAMMI ARTIŞ ORANI HESAPLAMA ÖRNEĞİ

        Mevcut kira bedeli: 30.000 TL

        Temmuz ayı tahmini zam oranı: %31,90

        Zam bedeli: 9.570 TL

        Zamlı yeni kira bedeli: 39.570 TL

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