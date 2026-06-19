Sınav stresine son verecek nefes egzersizleri: YKS'de sınav kaygısının önüne geçecek basit nefes egzersizi yöntemleri

YKS'nin ikinci oturumu AYT, yarın sabah salonlarda. “Nefes al, sakinleş” tavsiyesini herkes duyar ama hangi nefesin gerçekten işe yaradığını kimse söylemez. Tekniğin kendisi şu: Burnunuzdan derin bir nefes alın, hemen ardından kısacık bir nefes daha çekin, sonra ağzınızdan, içeri aldığınızın yaklaşık iki katı sürede yavaşça verin. Bu döngünün adı cyclic sighing, yani fizyolojik iç çekiş. Sınıra geldiğinde bedenin kendiliğinden yaptığı iç geçirmenin bilinçli olarak tekrarlanmış hali.

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Dört yöntem yarıştı, beklenmedik kazanan o oldu

Stanford’daki araştırmacılar, 2023’te yüzden fazla katılımcıya 28 gün boyunca dört farklı yöntem uygulattı: cyclic sighing, kutu nefesi, hızlı soluma ve meditasyon. Hepsi ruh halini düzeltti; ancak olumlu duyguyu en çok artıran ve solunum hızını en çok düşüren yöntem ne meditasyon ne de yaygın kutu nefesiydi. Uzun nefes vermeye dayanan bu basit döngü öne geçti.

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İki kısa alma, bir uzun verme: Teknik bu kadar

Uygulaması birkaç saniye sürüyor ve nereye giderseniz gidin yanınızda.

Burnunuzdan derin bir nefes alın, akciğerleriniz iyice dolacak kadar.

Hemen ardından, nefes vermeden önce burnunuzdan kısa bir nefes daha çekin.

Ağzınızdan yavaşça verin; içeri aldığınızdan belirgin biçimde daha uzun sürede.

Kabaca oran şöyle: Ne kadar sürede alıyorsanız, vermesi onun iki katı kadar sürsün. Dört saniyede içeri çekiyorsanız, sekiz saniyede bırakın. Sayıyı tam tutturmaya çalışmayın aslında. Önemli olan, vermenin almadan hatırı sayılır ölçüde uzun olması. Gerisi kendiliğinden oturuyor.

İşin asıl atlanan yeri, o ikinci kısa nefes. İlkinde akciğerleriniz dolar ama en küçük hava kesecikleri olan alveollerin bir bölümü hâlâ tam açılmaz. İkinci çekiş, onları sonuna kadar açar. Açılan her kesecik, nefes verirken karbondioksit atışına ortak olur; yani kanınızdaki gaz dengesi daha hızlı yerine gelir. “Derin nefes alın” diye geçilen yazılarda eksik kalan adım tam burası. Tek bir uzun alma yerine üst üste iki kısa çekiş, tekniği işler kılan asıl ayrıntı.

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Kalp neden anında yavaşlıyor?

Burada işin içine vagus siniri giriyor. Beyin sapından çıkıp göğse, oradan da kalbe ve iç organlara uzanan, bedenin frenine basan sinir bu. Tıpta buna parasempatik sistem deniyor. Gündelik dille söylersek, sizi alarm hâlinden indirip dinlenme moduna geçiren devre. Karşısında ise sempatik sistem var; yani gaz pedalı: Kalbi hızlandıran, kasları geren, eli ayağı tetikte tutan “savaş ya da kaç” tepkisi. Sınav stresinde kalbin küt küt atması da ellerin buz kesmesi de bu pedala basılmış olmasının işareti.

Nefes vermek tam da bu noktada freni devreye sokuyor. Siz uzun uzun verirken vagus siniri uyarılır, parasempatik sistem öne geçer, gaz pedalından ayak çekilir. Kalp atışı yavaşlar, ellerin titremesi diner, göğse oturmuş o baskı gevşer. Mesele neden alma değil de verme tarafıysa, sebebi şurada gizli: Nefes alırken kalp doğal olarak bir parça hızlanır, verirken yavaşlar. Vermeyi uzattığınızda bu yavaşlama daha uzun sürdüğü için sakinleştirici etki belirginleşir. Kutu nefesinde alma ile verme eşit tutulduğundan o uzun verme avantajı hiç doğmaz. Cyclic sighing’i öne geçiren de işte bu küçük asimetri.

Stanford’ın ölçtüğü 28 günlük iyileşme, zamanla biriken bir etkiydi. Ama tek bir döngüde devreye giren bu fizyoloji çok daha hızlı. Birkaç nefeste, salonda otururken bile hissedilir.

Sınav salonunda fark ettirmeden yapılır mı?

Yapılır. Masaya oturmuş hâlde, gözleriniz açıkken, kimse anlamadan birkaç tur çevirebilirsiniz. Elinizin titrediğini fark ettiğinizde, ilk soruya geçmeden iki üç döngü çoğu zaman yetiyor. Çalışmadaki günde beş dakikalık uygulama, uzun vadeli alışkanlık içindi. Salondaki o birkaç nefes ise tek seferde devreye giren fizyolojinin işi.