Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

BİM aktüel 14 Nisan 2023 kataloğu indirimli ürünler listesi

BİM aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. BİM'de her salı ve cuma günü yeni ürünler raflardaki yerini alıyor. Bu hafta cuma BİM kataloğu indirimli ürünler listesinde airfryer, saç şekillendirici ve kablosuz klavye öne çıkıyor. İşte, 14 Nisan 2023 Cuma BİM aktüel ürünler kataloğu fiyat listesi...

ABONE OL
HABERTURK.COM
  • BİM aktüel 14 Nisan 2023 kataloğu indirimli ürünler listesi: Bu hafta BİM katalog indirimli ürünleri neler?

    BİM aktüel indirimli ürünler kataloğu müşterilere sunuldu. BİM'de bu hafta elektronikten küçük ev aletlerine, mutfak araç gereçlerinden kıyafete pek çok farklı ürün raflardaki yerini alacak. İşte 14 Nisan 2023 BİM aktüel ürünler kataloğu listesi...

    BİM 14 NİSAN AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 

    HP Notebook 7N4W2AA (9.999 TL)

    Tanklı Yazıcı 516 AIO (3.999 TL)

    Bilgisayar Sırt Çantası (399 TL)

    Bluetooth Wireless Klavye (399 TL)

    Cep Telefonu (3.599 TL)

    Wireless Mouse PSWM19 (59 TL)
  • BİM aktüel 14 Nisan 2023 kataloğu indirimli ürünler listesi: Bu hafta BİM katalog indirimli ürünleri neler?

    Kot Gömlek Erkek (189 TL)

    Gömlek Erkek (199 TL)

    Kot Şort Erkek (129 TL)

    İnce Kot Pantolon Kadın (149 TL)

    İnce Kot Pantolon Erkek (159 TL)

    Kot Ceket Kadın (225 TL)

    Kapitone Omuz Çantası (189 TL)

    Seyahat Çantası (289 TL)
  • BİM aktüel 14 Nisan 2023 kataloğu indirimli ürünler listesi: Bu hafta BİM katalog indirimli ürünleri neler?

    Airfryer (1.799 TL)

    Otomatik Türk Kahve Makinesi (499 TL)

    Wok Tava (129 TL)

    Sütlük (57 TL)

    Porselen Porselen Kahve Fincan Takımı (79 TL)

    Çay Bardağı 6'lı (65 TL)

    Düdüklü Tencere Seti (429 TL)

    Kahve Yanı Su Bardağı (69 TL) 
  • BİM aktüel 14 Nisan 2023 kataloğu indirimli ürünler listesi: Bu hafta BİM katalog indirimli ürünleri neler?

    43 imç FHD Android TV (3.999 TL)

    Elektrikli Süpürge (1.799 TL)

    Ütü ve Kırışık Giderici (449 TL)

    Polosmart Akım Korumalı 3 USB 3’lü Priz (139 TL)

    Philips Sakal Düzeltici (279 TL)

    Polosmart Akıllı Bileklik (129 TL)

Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram
Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.