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        Haberler Ekonomi Alışveriş BİM aktüel 27 Şubat 2024 kataloğu salı günü raflarda! Bu hafta BİM katalog indirimli ürünleri neler? - Alışveriş Haberleri

        BİM aktüel 27 Şubat 2024 kataloğu salı günü raflarda!

        BİM aktüel indirimli ürünler kataloğu yayımlandı. Yeni BİM aktüel ürünleri her hafta salı ve cuma günleri satışa çıkıyor. BİM 27 Şubat 2024 kataloğunda bu hafta temel gıdadan atıştırmalıklara pek çok farklı ve indirimli ürün bulunuyor. İşte, 27 Şubat Salı BİM aktüel ürünler kataloğu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.02.2024 - 15:54 Güncelleme: 25.02.2024 - 15:54
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        BİM aktüel kataloğu ürünleri alışverişseverler tarafından araştırılıyor. BİM'de bu hafta birçok farklı ve indirimli ürün satışa sunuluyor. İşte, 27 Şubat 2024 Salı günü BİM aktüel indirimli ürünler kataloğu...

        BİM 27 ŞUBAT 2024 AKTÜEL KATALOĞU

        Sek Yarım Yağlı Yoğurt - 135 TL

        Yörükoğlu Tam Yağlı Kaşar Peyniri - 219 TL

        İçim Kefir - 44,50 TL

        Şahin Dana Parmak Sucuk - 189 TL

        Nut Master Kakaolu Fındık Kreması - 59,50 TL

        Kerem Ballı Kaymak - 49,50 TL

        Namet Soslu Dana Burger Köfte - 55 TL

        Erpiliç Soslu Piliç Kanat - 85 TL

        Bebeto Yumuşak Şeker - 19,50 TL

        2

        Cafe Crown Cappuccino + Bardak Set - 99,50 TL

        Mesh Meyve Çayı Çeşitleri - 22,50 TL

        Zeytinköy Kırma Yeşil Zeytin - 97,50 TL

        Sana Margarin Kase Tereyağ Lezzeti - 37,50 TL

        Keyifçe Antep Fıstıklı Fitil Lokum - 37,50 TL

        Doritos Mısır Cipsi - 36 TL

        Gülsan Reçel Çeşitleri - 25 TL

        Keyifçe İri Kırık Ceviz İçi - 125 TL

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        BİM 1 MART 2024 AKTÜEL KATALOĞU

        LG 55 İnç 4K Smart Nanocell TV - 20.999 TL

        Heifer Mega Robot Blender Set - 999 TL

        Kumtel Mini Fırın - 1.099 TL

        Fakir Toz Torbasız Elektrikli Süpürge Atria - 2.499 TL

        Range Çay Makinesi - 999 TL

        Blaupunkt S10 Robomaster Akıllı Robot Süpürge - 7.999 TL

        4

        Colorina Pasta Servis Seti - 249 TL

        Colorina Ayaklı Kek Tabağı - 149 TL

        Colorina Cam Kase - 75 TL

        Rakle Gold Rimli Meşrubat Bardağı - 99 TL

        Okyanus Gold Peçetelik/Nihale/Kaşıklık - 107,50 TL

        Orkide Saksısı - 39,50 TL

        5

        Kütahya Porselen Tekli Tabak Çeşitleri - 37,50 TL

        Wok Tava - 219 TL

        Yuvarlak Tepsi - 179 TL

        Büyük Derin Çelik Tencere - 499 TL

        Amboss Kek Kalıbı - 239 TL

        Glass in Love Renkli Cam Gravürlü Su Şişesi - 89 TL

        Okyanus Bal Kavanozu - 49,50 TL

        Cook Love Gıda Saklama Poşeti - 65 TL

        6
        7
        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram

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