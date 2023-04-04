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BİM'de Nisan ayı indirimleri! İşte 7 - 11 Nisan BİM aktüel kataloğu

BİM'de nisan ayı fırsatları dikkat çekti. BİM aktüelde bu hafta birbirinden çeşitli ürünler raflarda yerini alarak alıcılarıyla buluşmaya hazırlanıyor. Salı ve Cuma günleri yayınlanan yeni katalog ile gelecek haftanın fırsatlarını alışveriş takipçileri için haberimizde derledik. İşte, BİM aktüel kataloğu ile 7 - 11 Nisan indirimli ürünlerin fiyatları... BİM'de bu hafta; giysi çeşitleri, kozmetik malzemeler, ev eşyaları, temel ihtiyaç ve gıda ürünlerinde çeşitli indirimler alıcılarıyla buluşmaya hazırlanıyor.

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  • BİM aktüel 7-11 Nisan kataloğu: BİM aktüel kataloğu fiyat listesi ile çeyiz ürünleri satışa çıkıyor!

    BİM aktüel kataloğu ile indirimli ürünler listesi araştırmaları başladı. Haftanın BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM'de bu hafta; çeyiz paketinden, küçük ev aletlerine, beyaz eşyalardan, teknolojik ürünlere, kozmetik malzemelerden, mutfak eşyalarına birçok kategoride ürün indirimli fiyatlarıyla alıcılarını bekliyor. İşte, detaylar...
  • BİM aktüel 7-11 Nisan kataloğu: BİM aktüel kataloğu fiyat listesi ile çeyiz ürünleri satışa çıkıyor!

    BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

    Filtreli Koruyucu Gözlük 13,75 TL

    Bağ Makası 79 TL

    Budama Testeresi 300 mm 52,50 TL

    Bahçe Tipi Uzatma Kablosu 15m 329 TL

    Ahşap Saplı Profesyonel Çapa/Çatal 34,75 TL

    Hobi Kürek-Çatal -Tırmık Seti 3'lü 44,50 TL
  • BİM aktüel 7-11 Nisan kataloğu: BİM aktüel kataloğu fiyat listesi ile çeyiz ürünleri satışa çıkıyor!

    Ahşap Saplı Boyalı Çelik Keser 59,75 TL

    Nofrost Buzdolabı 430 Litre8.199 TL

    8 Kg Çamaşır Makinesi 5.899 TL

    4 Programlı Bulaşık Makinesi 4.899 TL
  • BİM aktüel 7-11 Nisan kataloğu: BİM aktüel kataloğu fiyat listesi ile çeyiz ürünleri satışa çıkıyor!

    55' UHD Android LED TV 6.199 TL

    Rüzgar Gülü 16 cm 7 Kanat 22,75 TL

    Rüzgar Gülü 18 cm 8 Kanat Halojenli 15,75 TL

    Rüzgar Gülü 20 cm 7 Kanat 24,75 TL

    Koltuk 249 TL
  • BİM aktüel 7-11 Nisan kataloğu: BİM aktüel kataloğu fiyat listesi ile çeyiz ürünleri satışa çıkıyor!

    Örgü Koltuk 229 TL

    Koltuk 199 TL

    Plastik Koltuk 99 TL

    Metal Ayaklı Katlanır Masa 349 TL

    Katlanır Masa ve 4 Tabure Piknik Seti 749 TL

    Katlanır Kamp Sandalyesi 159 TL

    Örgü Tabure 34,50 TL
  • BİM aktüel 7-11 Nisan kataloğu: BİM aktüel kataloğu fiyat listesi ile çeyiz ürünleri satışa çıkıyor!

    Lisanslı Tablet Aktivite Seti 59 TL

    Küvette Bebek 59 TL

    72 Parça Blok Saklama Kutulu 49,50 TL

    Eğlenceli Faaliyet Seti Kitapları 12,50 TL
  • BİM aktüel 7-11 Nisan kataloğu: BİM aktüel kataloğu fiyat listesi ile çeyiz ürünleri satışa çıkıyor!
  • BİM aktüel 7-11 Nisan kataloğu: BİM aktüel kataloğu fiyat listesi ile çeyiz ürünleri satışa çıkıyor!
  • BİM aktüel 7-11 Nisan kataloğu: BİM aktüel kataloğu fiyat listesi ile çeyiz ürünleri satışa çıkıyor!

Haberi Hazırlayan : Tutku Bulut
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