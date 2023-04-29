Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

BİM aktüel kataloğu yayında: Çeyiz seti geliyor!

BİM aktüel kataloğu ile fiyat listesi alışveriş takipçilerinin gündeminde yer alıyor. BİM aktüel ürünler listesinde bu hafta çeyiz seti ve birbirinden çeşitli ürünler raflarda yerini alarak alıcılarıyla buluşmaya hazırlanıyor. Haftanın fırsatlarını alışveriş takipçileri için haberimizde derledik. İşte, BİM aktüel kataloğu ile mayıs ayı indirimli ürünlerin fiyatları...

ABONE OL
HABERTURK.COM
  • BİM aktüel mayıs ayı kataloğu: 2 - 5 Mayıs BİM kataloğu fiyat listesi ile çeyiz seti satışa çıktı!

    2 - 5 Mayıs BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM'de bu hafta; çeyiz paketinden, küçük ev aletlerine, beyaz eşyalardan, ankastre setine, kozmetik malzemelerden, mutfak eşyalarına birçok kategoride ürün indirimli fiyatlarıyla alıcılarını bekliyor. İşte BİM aktüel 2 - 5 Mayıs 2023 kataloğu ve fiyat listesi...

    BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

    Yarım Yağlı Dilimli Tost Peyniri 1200 g (159 TL)

    Yarım Yağlı Tost Peyniri 1500 g (179 TL)

    Yarım Yağlı Süzme Peynir 1000 g (79 TL)

    Labne 3x180 g (59,50 TL)

    Tam Yağlı Beyaz Peynir 900 g (79 TL)

    Yarım Yağlı Yoğurt 5 kg (99 TL)
  • BİM aktüel mayıs ayı kataloğu: 2 - 5 Mayıs BİM kataloğu fiyat listesi ile çeyiz seti satışa çıktı!

    Toz Deterjan Active 9 kg (179 TL)

    Bulaşık Makinesi Tableti Platinum Plus 75'li (259 TL)

    Tuvalet Kağıdı 2 Katlı 12'li (52 TL)

    Kağıt Havlu 2 Katlı 8'Lİ (54 TL)

    Peçete 200’lü (28,50 TL)

     
  • BİM aktüel mayıs ayı kataloğu: 2 - 5 Mayıs BİM kataloğu fiyat listesi ile çeyiz seti satışa çıktı!

    Makyaj Temizleme Suyu 400 ml (54 TL)

    Sıkılaştıcı Vücut Losyonu 250 ml (69 TL)

    Çeyiz seti (2599 TL)
  • BİM aktüel mayıs ayı kataloğu: 2 - 5 Mayıs BİM kataloğu fiyat listesi ile çeyiz seti satışa çıktı!

    Titreşimli Yüz Masaj Aleti (59 TL)

    Tartı Hs101 (179 TL)

    Pijama Takımı (159 TL)

    Epilatör Bre225 (279 TL)
  • BİM aktüel mayıs ayı kataloğu: 2 - 5 Mayıs BİM kataloğu fiyat listesi ile çeyiz seti satışa çıktı!

    Sıcak Hava Saç Şekillendirici (699 TL)

    Kol Saati (449 TL)

    Çift Kişilik Nevresim Takımı (499 TL)

    Saç Kurutma Makinesi (229 TL)
  • BİM aktüel mayıs ayı kataloğu: 2 - 5 Mayıs BİM kataloğu fiyat listesi ile çeyiz seti satışa çıktı!

     

Haberi Hazırlayan : Tutku Bulut
Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.