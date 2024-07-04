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        Haberler Gündem Güncel Bingöl'de yolcu otobüsü devrildi: 14 yaralı | Son dakika haberleri

        Bingöl'de yolcu otobüsü devrildi: 14 yaralı

        Bingöl'ün Solhan ilçesinde kontrolden çıkan yolcu otobüsü devrildi. Kazada otobüste bulunan 14 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.07.2024 - 09:11 Güncelleme: 04.07.2024 - 09:39
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        Bingöl'de sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen yolcu otobüsü, Bingöl-Solhan kara yolunun Yüzen Adalar Kavşağı'nda kontrolden çıkarak devrildi.

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        İhbar üzerine kaza yerine, 112 Acil Sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

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        Kazada, 14 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Solhan ve Bingöl devlet hastanelerine kaldırıldı.

        #Bingöl
        #yolcu otobüsü
        #trafik kazası
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