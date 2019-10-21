Operatör bağımsız olarak kullanılabilen Turkcell’in iletişim platformu BiP’e web üzerinden sesli ve görüntülü görüşme yapabilme özelliği eklendi. Bu özellik sayesinde, benzer anlık iletişim uygulamalardan farklı olarak, BiP’i bilgisayarlarından ve tabletlerinden kullananlar da sesli ve görüntülü görüşme yapabilecek.

Kullanıcılar, şarjları olmadığı zaman ya da telefonları kapalı olduğu zaman da web üzerinden sesli ve görüntülü görüşme yapabilecek, acil durumlarda BiP üzerinden iletişim kurabilecek. Geçen hafta Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan'ın duyurduğu özellik, an itibariyle kullanıma açıldı

BİLGİSAYAR VE TABLETTEN ERİŞİM

Uygulamaya web.bip.com adresinden giriş yapıldığında, telefonlar üzerinden kullanılan BiP uygulamasına bilgisayar veya tabletlerden erişilebilecek. Kullanıcılar, sonrasında ise BiP üzerinden hem mesajlaşıp hem de sesli ve görüntülü görüşme yapabilecekler.

Turkcell’den konuyla ilgili yapılan açıklamada, Türkiye’de ve dünyada 192 farklı ülkede, 40 milyondan fazla kullanıcının indirdiği BiP’in dünyadaki benzer uygulamalarla aynı platformda küresel ölçekte rekabet ettiği ifade edildi.

ACİL DURUM ARAMALARINI BİP'TEN YAPACAK

106 farklı dilde anlık çeviri, kaybolan mesajlaşma, 10 kişiye kadar grup görüntülü görüşme, mesaj gönderir gibi para transfer etme, iki telefon numarasını tek telefonda kullanmayı sağlayan İkinci Numaram gibi özellikleri bulunan BiP’e eklenen web üzerinden sesli ve görüntülü arama özelliğinin, acil durumlarda yaşanacak operatör şebeke yoğunluğunda da, tüm operatör abonelerine hem mobil hem de web ile data üzerinden ulaşma imkanı tanıyacağı belirtildi.