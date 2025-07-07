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        Haberler Gündem Güncel Bir ton yaprak çalındı: Köylüler nöbette | Son dakika haberleri

        Tokat'taki bağlardan bir ton yaprak çalındı: Köylüler nöbete başladı

        Tokat'ta 4 köydeki bahçelerden yaklaşık bir ton coğrafi işaret tescilli bağ yaprağı çalındı. Köylüler, hırsızlık olaylarına karşı nöbet tutmaya başladı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.07.2025 - 18:32 Güncelleme: 07.07.2025 - 18:32
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        Tokat'ta coğrafi işaret tescilli bağ yaprağında hasat dönemi başlarken, birçok köyden 'hırsızlık' ihbarı geldi. 4 köyden yaklaşık 1 ton Tokat yaprağı çalınırken, köylüler hırsızlık olaylarına karşı nöbet tutmaya başladı.

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        Büyükyıldız köyünde çiftçilik yapan Alaettin Öncü, "Perşembe günü bağımıza geldiğimizde, yaprak toplamaya girdik. Bağımıza baktığımızda gördük ki yaprakları toplamışlar. Daha sonra araştırdığımızda, Emirseyit beldesinde, Necip Köyü, Kat köyünde de aynı hırsızlıkların olduğunu öğrendik. 800 kilogram yaprağımız çalındı gitti. Jandarmaya giderek durumu izah ettik. Köyümüzde ilk defa yaprak çalınması başımıza geldi. Daha önce hiç olmamıştı. 1 hafta içerisinde köyümüzde 8-10 kişinin daha bağlarında yaprak hırsızlığı oldu. Bu arkadaşlarımız ile birlikte geceleri ve gündüzleri dönüşümlü olarak devriye nöbeti tutuyoruz" dedi.

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        Köylülerden Şükrü Can ise "Bağlarda yaprakların çalındığını duyduk. Duyduğumda eşim ile birlikte bağımıza gittik. Baktığımızda ise toplandığını gördük. Bağımızda zarar vermişler. Üzümlerimin üzerini açmışlar. Bağımı mahvetmişler. Şimdiye kadar başımıza böyle bir şey gelmedi. İlk defa geldi. Artık sıra ile bağlarımızı beklemeye başladık" diye konuştu.

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