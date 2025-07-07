Büyükyıldız köyünde çiftçilik yapan Alaettin Öncü, "Perşembe günü bağımıza geldiğimizde, yaprak toplamaya girdik. Bağımıza baktığımızda gördük ki yaprakları toplamışlar. Daha sonra araştırdığımızda, Emirseyit beldesinde, Necip Köyü, Kat köyünde de aynı hırsızlıkların olduğunu öğrendik. 800 kilogram yaprağımız çalındı gitti. Jandarmaya giderek durumu izah ettik. Köyümüzde ilk defa yaprak çalınması başımıza geldi. Daha önce hiç olmamıştı. 1 hafta içerisinde köyümüzde 8-10 kişinin daha bağlarında yaprak hırsızlığı oldu. Bu arkadaşlarımız ile birlikte geceleri ve gündüzleri dönüşümlü olarak devriye nöbeti tutuyoruz" dedi.