BAE, Türkiye'ye yaptırım için bastırmış

Birleşik Arap Emirlikleri'nin Barış Pınarı Harekatı döneminde Türkiye aleyhine ABD'de lobi faaliyetleri yürüttüğü belirtildi.
Gazeteci Ragıp Soylu, Twitter'dan yayınladığı mesajında, Al Monitor sitesinin iddiasına yer verdi.
— Ragıp Soylu (@ragipsoylu) December 16, 2019
Habere göre Birleşik Arap Emirlikleri'nin müşterisi olduğu uluslararası hukuk firması Akin Gump'ın ortaklarından Charles Johnson, ABD Senatosu'ndan iki senatöre 7 Kasım'da yolladığı elektronik postada, senatörlerden Amerikan Kongresi'ni Ankara'ya karşı, Suriye'nin kuzeydoğusunda yürüttüğü operasyon nedeniyle 'cezalandırmaya' teşvik etmelerini istiyor.
Johnson mesajı, Birleşik Arap Emirlikleri Büyükelçiliği adına ilettiğini vurguluyor.
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