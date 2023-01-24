Hafta sonu yaklaşık 5 ayın ardından 23.000 doların üzerini gören Bitcoin son 24 saatte 3 kez 'denemesine' rağmen henüz bu seviyeyi kalıcı olarak kıramadı. Ayılarla boğaların büyük kapışmasına sahne olan Bitcoin bu sabah itibarıyla günlük yüzde 1.65 yükselişle 23.090 dolara tırmandı.

Bitcoin dün önce 17.55 civarında 23.025 dolara çıktı. Ardından gelen satışlarla 22.712 dolara düştü. Ardından 21.40 civarında 23.100 doların üzerini gördü. Ancak yine gelen satışlarla 22.721 dolara geriledi.Gece saatlerinde 23.000 doların üzeri 2 kez daha görülse de bu yükselişler kalıcı olamadı.

Bitcoin, bu sabah ise 23.130 dolara çıktı sonra kazanımlarının bir kısmını geri verdi. Dolayısıyla bugün gözler dünyanın en büyük kripto parasının 23.000 doların üzerinde tutunup tutunamayacağında olacak.

Analistler geleneksel piyasaların olduğu gibi kripto paraların da seyrinde Fed'e yönelik beklentilerin belirleyici olduğuna dikkat çekiyor. Fed'den 1 Şubat'ta 25 baz puanlık bir artırım gelmesine kesin gözüyle bakılsa da faiz artırımlarının ne zaman sona ereceğine yönelik belirsizlikler devam ediyor. Bu belirsizlik havası gerek kripto paralar gerekse ABD borsalarındaki fiyatlamalara yansıyor.

ABD ENFLASYONUNDA GERİLEME

12 Ocak'ta ABD'de yıllık enflasyonun aralıkta yüzde 6.5 ile 14 ayın en düşük seviyesine gerilediğinin açıklanması kripto paralarda olumlu rüzgarlar esmesini sağlamıştı. Söz konusu veriyle Fed'den yakın zamanda 50 baz puanlık bir faiz artırımı gelme ihtimali masadan kalkmış oldu.

12 Ocak'ta doların ana para birimleri karşısındaki performansını gösteren dolar endeksi 103.2 seviyesindeyken bugün itibarıyla 102.9'a gerilemiş durumda. Dolardaki görece zayıflama kripto paralara yönelik talebi artırdı.

RESESYON SİNYALİ GÜÇLÜ

Bunun yanında Fed'in resesyon sinyali olarak takip ettiği 3 aylık hazine bonosu faizi ile 10 yıllık tahvil getirisi arasındaki fark geçen hafta 140 baz puanla 1981'den bu yana en yüksek seviyeye çıktı. Bu da Fed'in faiz artırımlarında frene basacağı yönünde bir işaret olarak kabul edildi.

Dolayısıyla Fed yetkililerinin konuşma yasağının da başlamasıyla kripto para piyasasının karar ve yayımlanacak karar metni incelenene kadar kendi teknik seviyeleriyle boğuşması bekleniyor. Analistler 23.300 doların kalıcı olarak üzerine çıkılması durumunda 25.500 doların gündeme gelebileceğini ifade etti.

PİYASA GENELİNDE OLUMLU HAVA

Son günlerde sadece Bitcoin değil piyasa genelinde yükseliş yaşandı. Son 24 saatte Ethereum yüzde 0.4'lük artışla TSİ 8.000 itibarıyla 1.640 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Binance Coin yüzde 5.5'lik yükselişle 321 dolar, Ripple yüzde 3.9'luk yükselişle 0.42 dolar, Cardano (ADA) ise yüzde 1.55'lik artışla 0.38 dolara çıktı.

2023'TE YÜZDE 37 KAZANDIRDI

Bitcoin bu sabah itibarıyla son 1 haftada yüzde 9 yükselirken, 2023 genelinde dolar bazında yatırımcısına yüzde 37 kazandırdı. Benzer şekilde son 1 haftada yüzde 4.3 yükselen Ethereum da 2023'te yüzde 34'lük yükseliş kaydetti.