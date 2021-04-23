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Bitcoin kaç dolar oldu? Analistler ne diyor? Bitcoin (BTC) yorumları

Kripto para birimleri son yıllarda en çok yatırımcı çeken alanlardan biri. Yatırımcılar ve vatandaşlar bitcoin fiyatlarında son durumu ve bitcoin yorumlarını merak ediyor. Peki bitcoin ve ethereum fiyatları ne kadar oldu? Analistler neler söyledi. İşte Bitcoin (BTC) yorumları...  

Bitcoin kaç dolar oldu? Analistler ne diyor? Bitcoin (BTC) yorumları

Bitcoin, analistlerin "fiyat düzeltmesi, ayı piyasası ve fırtına öncesi sessizlik" gibi teknik terimlerle açıkladığı iniş-çıkışlı hareketlerle, 48,827 doları gördükten sonra, 50 bin doların üzerine döndü. Kripto piyasalarına gelen genel satışların etkisiyle, birimin piyasa hacmi 1.0 trilyon doların altına, toplam piyasa hacmi de 2.0 trilyon doların altına geriledi.

BİTCOİN KAÇ DOLAR?

Son 24 saat içinde 48,827.71 ve 55,410.23 dolar arasında dalgalanan Bitcoin, yüzde 6.75 düşüşle 50,189.53 dolara inerken, birimin haftalık kaybı yüzde 20.17 olarak hesaplandı. Bitcoin'in toplam piyasa hacmi de, yaklaşık 66 milyar dolar düşüşle 940.54 milyar dolara geriledi.

ETHEREUM KAÇ DOLAR?

Kripto para piyasalarının ikinci büyük birimi Ethereum da son 24 saatte yüzde 5.72 düşüşle 2,277.11 dolara gerilerken, haftalık kaybı yüzde 8.45 düzeyindeydi ve birimin piyasa hacmi de 264.49 milyar dolar düzeyine geriledi.

Kripto para piyasalarının üçüncü büyük birimi Binance Coin de son 24 saatte yüzde 10.40 düşüşle 495.38 dolara gerilerken, haftalık kaybı da yüzde 4.86 düzeyindeydi ve birimin piyasa hacmi de 76.44 milyar dolara geriledi.

Tüm piyasalarda toplam hacim de, 1.83 trilyon dolar ile yeniden 2.0 trilyon doların altına geriledi. Kripto para piyasalarına yönelik kurumsal ilginin artmasının ardından yaşanan hızlı tırmanışla, toplam piyasa hacmi ilk kez 7 Ocak'ta 1.0 trilyon dolar ve ilk kez 15 Şubat'ta 1.5 trilyon dolar ve 10 Nisan'da 2.0 trilyon dolar sınırını aşmıştı.

Kripto para piyasalarına gelen alımlar ve toparlanmanın etkisiyle, son 24 saatte en yüksek hacimli 100 birimden 95 birimin değeri düşerken, ilk 10 birimin tamamı düşenler arasındaydı.

Toplam 9,434 kripto para biriminin işlem gördüğü 369 piyasadaki toplam piyasa hacminin yüzde 51.2'sini Bitcoin, yüzde 14.4'ünü de Ethereum oluşturuyordu. Tüm piyasalarda 24 saatlik işlem hacmi de 256 milyar dolar düzeyindeydi.

KRİPTO PARA PİYASALARINDA SON DURUM: ANALİSTLER NE DEDİ?

Bittrt Araştırma Müdürü Helin Çelik, piyasa değerlendirmesinde, şöyle dedi:

"ABD Temsilciler Meclisi, Senato tarafından onaylanır ve Başkan Biden tarafından imzalanırsa, menkul kıymetler veya emtia olarak sınıflandırılan kripto para birimlerini çevreleyen kuralları daha net hale getirecek bir yasa çıkardı.

"Yenilik Yasası Engellerin Ortadan Kaldırılması "Commodity Futures Trading Komisyonu [CFTC] yönlendirmek ve Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu [SEC] ortaklaşa bir dijital varlık çalışma grubu kurmayı planlıyor.

"Kanadalıların bitcoin satın almasına, satmasına ve göndermesine olanak tanıyan Montreal tabanlı bir platform olan Shakepay, bugün, Marqeta tarafından yayınlanan Shakepay müşterileri için yeni bir Visa ön ödemeli kartın lansmanını desteklemek için bir kart verme platformu olan Marqeta ile ortaklık kurduğunu duyurdu.

"Tesla gibi firmalara yaptığı erken bahislerle tanınan 110 yıllık bir varlık yönetimi şirketi olan Baillie Gifford, büyük kripto para cüzdanı hizmeti Blockchain.com'a 100 milyon dolar yatırım yaptı."

Türkiye'de ise, kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in yaklaşık 2 milyar dolarlık kripto para ile yurtdışına çıktığının iddia edilmesinin ardından, mağdur olan binlerce yatırımcı adına açıklama yapan avukat Oğuz Evren Kılıç, "Artık bundan sonra çok zorlu ve uzun bir süreç başlıyor" dedi.

Çok sayıda kişinin suç duyurusu üzerine İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı merkezi Kadıköy'de bulunan şirket ile ilgili Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçlar Soruşturma Bürosu ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından "nitelikli dolandırıcılık" ve "suç örgütü kurmak" suçundan re'sen soruşturma başlattı.

Bu arada Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in ise 20 Nisan Salı günü saat 19.50'de Arnavutluk Tiran'a gittiği belirlendi.

Gelişmeler üzerine, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK),kripto para platformu Thodex'in Türkiye'de finansal kuruluşlarda bulunan bütün hesaplarına dün itibarıyla bloke koydu. Olayda adı geçen kişi ve firma hakkında inceleme başlatıldığı öğrenildi.

Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer, yazılı açıklamasında, "Birkaç gün içerisinde Türkiye'ye dönüş yaparak adli makamlar ile işbirliği içerisinde gerçeklerin ortaya çıkmasını sağlayacağımı ve kullanıcıların mağduriyetinin önlenmesi için elimden gelen gayreti göstereceğimi beyan ederim" dedi.

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