Bitcoin ve Ethereum'da toparlanma sinyalleri

Kripto para piyasaları son bir haftada sert dalgalanmaların ardından toparlanma sinyalleri verirken, Bitcoin ve Ethereum kritik teknik seviyelerin üzerinde tutunmaya çalışıyor.

Piyasa değeri bakımından en büyük kripto para olan 24 Şubat'ta 62.600 dolara gerilemesinin ardından yönünü yukarı çevirdi. Bitcoin dün 69.953 dolara kadar çıktı ancak 70 bin doları aşamadı. Analistler fiyatın 70.000 dolar seviyesine yaklaşmasının, yatırımcıların risk iştahının devam ettiğine işaret edebileceğini belirtti. Bitcoin bugün TSİ 12.45 itibarıyla 68.450 dolardan işlem gördü. Kripto paradaki günlük yükseliş yüzde 2 olarak kaydedildi.

Ethereum cephesinde ise daha sert oynaklık gözlendi. Ethereum yaklaşık 1.800 dolar seviyesine kadar geriledikten sonra yeniden toparlanarak dün itibarıyla 2.000 doların üzerine çıktı. Bugün Ethereum yaklaşık 2.075 dolardan işlem gördü. Piyasa değeri bakımından en büyük ikinci kripto paradaki günlük yükseliş yüzde 5.1 oldu.

Analistler, son düşüşün ardından gelen tepki alımlarının büyük ölçüde teknik seviyelerden kaynaklandığını belirtirken, Bitcoin’in özellikle 63.000 dolar seviyesinin üzerinde tutunmasının piyasa güveni açısından kritik olduğunu ifade etti.