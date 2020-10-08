Yönetmenliğini Denis Villeneuve’ın yaptığı, Harrison Ford, Ryan Gosling, Robin Wright gibi usta oyuncuların yer aldığı 2017 yapımı “Blade Runner 2049: Bıçak Sırtı” bu akşam TV'de ilk kez saat 20:00'da Show TV’de!
BLADE RUNNER 2049: BIÇAK SIRTI KONUSU
1982 tarihli Bıçak Sırtı filminin devamı niteliğindeki film 30 yıl sonrasını anlatmaktadır. Los Angeles Polis Departmanı'nda görev yapan Memur K, toplum yaşamını kaosa sokacak olan ve uzun zamandır saklı kalan bir sırrı açığa çıkartır. Bir felaketi önleyebilmesi için eski ödül avcısı Rick Deckard'ı bulup ondan bazı sorularına yanıt alması şarttır.
OYUNCULAR
Ryan Gosling - LAPD Officer K
Harrison Ford - Rick Deckard
Ana de Armas - Joi
Sylvia Hoeks - Luv
Robin Wright - Lieutenant Joshi
Mackenzie Davis - Mariette
Dave Bautista - Sapper Morton
Jared Leto - Niander Wallace
Edward James Olmos - Gaff
Barkhad Abdi - Bilim insanı
Carla Juri
Lennie James
David Dastmalchian
Hiam Abbass
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