Yönetmenliğini Denis Villeneuve’ın yaptığı, Harrison Ford, Ryan Gosling, Robin Wright gibi usta oyuncuların yer aldığı 2017 yapımı “Blade Runner 2049: Bıçak Sırtı” bu akşam TV'de ilk kez saat 20:00'da Show TV’de!

BLADE RUNNER 2049: BIÇAK SIRTI KONUSU

1982 tarihli Bıçak Sırtı filminin devamı niteliğindeki film 30 yıl sonrasını anlatmaktadır. Los Angeles Polis Departmanı'nda görev yapan Memur K, toplum yaşamını kaosa sokacak olan ve uzun zamandır saklı kalan bir sırrı açığa çıkartır. Bir felaketi önleyebilmesi için eski ödül avcısı Rick Deckard'ı bulup ondan bazı sorularına yanıt alması şarttır.



OYUNCULAR

Ryan Gosling - LAPD Officer K

Harrison Ford - Rick Deckard

Ana de Armas - Joi

Sylvia Hoeks - Luv

Robin Wright - Lieutenant Joshi

Mackenzie Davis - Mariette

Dave Bautista - Sapper Morton

Jared Leto - Niander Wallace

Edward James Olmos - Gaff

Barkhad Abdi - Bilim insanı

Carla Juri

Lennie James

David Dastmalchian

Hiam Abbass