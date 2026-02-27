Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Basketbol BLMA: 68 - ÇBK Mersin: 70 | MAÇ SONUCU - Basketbol Haberleri

        BLMA: 68 - ÇBK Mersin: 70 | MAÇ SONUCU

        FIBA Kadınlar Avrupa Kupası yarı final ilk maçında Çimsa ÇBK Mersin, deplasmanda Fransa'nın BLMA takımını 70-68 yendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.02.2026 - 00:42 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        ÇBK Mersin, deplasmanda avantajı kaptı!

        Çimsa ÇBK Mersin, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası yarı final ilk maçında konuk olduğu Fransız ekibi BLMA'yı 70-68 mağlup etti.

        Karşılaşmanın rövanşı, 4 Mart Çarşamba günü saat 20.00'de Servet Tazegül Spor Salonu'nda oynanacak.

        Salon: Palais des Sports de Lattes

        Hakemler: Kirile Tvauri (Gürcistan), Skirmantas Letukas (Danimarka), Sara Mansson (İsveç)

        BLMA: Lambert 2, Cisse 12, Rabot 5, Angloma 11, Breen 12, Hoppie, Pospisilova 11, Diallo 7, Bernies 8

        Çimsa ÇBK Mersin: Juskaite 12, Allen 8, Geiselsoder 11, Burke 16, Iagupova 13, Büşra Akbaş 8, Asena Yalçın, Sinem Ataş, Sventoraite 2

        REKLAM

        1. Periyot: 21-20

        Devre: 36-40

        3. Periyot: 52-54

        4. Periyot: 68-70

        ÖNERİLEN VİDEO

        Bursa'da soygun senaryosunu polis çözdü...20 milyonluk sahte gasp planı çökertildi: 5 kişi tutuklandı

        Bursa'nın Nilüfer ilçesinde silahlı soygun gibi gösterilen olayın, para aklamak amacıyla önceden planlandığı ortaya çıktı. (İHA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Fenerbahçe'den Avrupa'ya veda!
        Fenerbahçe'den Avrupa'ya veda!
        Bazı illerde okullar tatil edildi
        Bazı illerde okullar tatil edildi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        ABD-İran müzakerelerinin 3. turu sona erdi
        ABD-İran müzakerelerinin 3. turu sona erdi
        Samsunspor, Konferans Ligi'nde son 16'da!
        Samsunspor, Konferans Ligi'nde son 16'da!
        Son hafta 410 milyon dolarlık alım
        Son hafta 410 milyon dolarlık alım
        "Türk futbolu için çok değerli"
        "Türk futbolu için çok değerli"
        Vapur tekneye çarpınca denize düştü!
        Vapur tekneye çarpınca denize düştü!
        Yıldız Tilbe'nin 2'nci çadır kenti açıldı
        Yıldız Tilbe'nin 2'nci çadır kenti açıldı
        Mesut Özil'den HT Spor'a özel açıklamalar!
        Mesut Özil'den HT Spor'a özel açıklamalar!
        "Önce sen vur sonra biz gerekçe bulalım"
        "Önce sen vur sonra biz gerekçe bulalım"
        NYT: ABD askeri saldırının İran'ı nükleer programdan vazgeçireceğinden şüpheli
        NYT: ABD askeri saldırının İran'ı nükleer programdan vazgeçireceğinden şüpheli
        MSB'den düşen F-16 ile ilgili açıklama
        MSB'den düşen F-16 ile ilgili açıklama
        AYM Başkanı Özkaya'dan kritik mesajlar
        AYM Başkanı Özkaya'dan kritik mesajlar
        Data merkezi ve maden yatırımı yapacak
        Data merkezi ve maden yatırımı yapacak
        Tatlıses'e oğlu İdo'dan destek
        Tatlıses'e oğlu İdo'dan destek
        Hareket etmiyor, spor yapmıyoruz
        Hareket etmiyor, spor yapmıyoruz
        22.3 milyar Euro yıllık zarar açıkladı
        22.3 milyar Euro yıllık zarar açıkladı
        Türkiye’nin en zengin 10 insanı belli oldu
        Türkiye’nin en zengin 10 insanı belli oldu
        G.Saray'a Devler Ligi'nden dev gelir!
        G.Saray'a Devler Ligi'nden dev gelir!