BLMA: 68 - ÇBK Mersin: 70 | MAÇ SONUCU
FIBA Kadınlar Avrupa Kupası yarı final ilk maçında Çimsa ÇBK Mersin, deplasmanda Fransa'nın BLMA takımını 70-68 yendi.
Karşılaşmanın rövanşı, 4 Mart Çarşamba günü saat 20.00'de Servet Tazegül Spor Salonu'nda oynanacak.
Salon: Palais des Sports de Lattes
Hakemler: Kirile Tvauri (Gürcistan), Skirmantas Letukas (Danimarka), Sara Mansson (İsveç)
BLMA: Lambert 2, Cisse 12, Rabot 5, Angloma 11, Breen 12, Hoppie, Pospisilova 11, Diallo 7, Bernies 8
Çimsa ÇBK Mersin: Juskaite 12, Allen 8, Geiselsoder 11, Burke 16, Iagupova 13, Büşra Akbaş 8, Asena Yalçın, Sinem Ataş, Sventoraite 2
1. Periyot: 21-20
Devre: 36-40
3. Periyot: 52-54
4. Periyot: 68-70
