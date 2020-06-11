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Blue Waters sağlıklı turizm belgesi aldı

Blue Waters Club; Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın, Sağlıklı Turizm Belgelendirme Programı çerçevesinde, Covid 19 Hijyen Uygulamaları Değerlendirme Kriterlerinde belirtilen koşulları yerine getirerek Sağlıklı Turizm Belgesi almaya hak kazandı.

Blue Waters

Blue Waters Club; Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın, Sağlıklı Turizm Belgelendirme Programı çerçevesinde, Covid 19 Hijyen Uygulamaları Değerlendirme Kriterlerinde belirtilen koşulları yerine getirerek 'Sağlıklı Turizm Belgesi' almaya hak kazandı. 05.06.2019 tarihinde TSE tarafından yapılan denetleme sonucunda alınan 'Sağlıklı Turizm Belgesi' ile birlikte; sosyal mesafe ve hijyen kuralları başta olmak üzere, misafirlerin tesise girişlerinden çıkışlarına kadar, her noktada, sağlık ve güvenlikleri güvence altına alınmış oldu. 230 bin metrekare alanda kurulu olan tesiste, geniş kullanım alanlarına sahip olmanın verdiği avantajlar etkin bir şekilde kullanılarak, güvenli sosyal mesafe alanları oluşturabilmiş ve misafirlere en iyi hizmeti vermek üzere tüm hazırlıklar tamamlandı. Personele verilen etkin eğitimlerle, çalışanların sağlığı ve güvenliğinin korunması amaçlandı, misafirlere kendilerini güvende ve konforlu hissedebilecekleri ortam yaratıldı.

'İNCE DETAYLARINA KADAR DÜŞÜNDÜK'

Blue Waters Club Genel Müdürü Nilgün Özer yaptığı açıklamada; “Bakanlığın Covid 19 Genelgelerini yayınladığı gün itibarı ile çalışmalara başladık. Sektörde uzun yılların vermiş olduğu tecrübe ve birikimlerin sonucu olarak her türlü süreci en ince detaylarına kadar değerlendirdik ve uyguladık. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın, Sağlıklı Turizm Belgelendirme Programı çerçevesinde, Covid 19 Hijyen Uygulamaları Değerlendirme Kriterlerinde belirtilen koşulları yerine getirerek 'Sağlıklı Turizm Belgesi' almaya da hak kazandık. Misafirlerimize kapılarımızı güvenle açmaya hazırız.” dedi.

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