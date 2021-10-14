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Haberler Otomobil BMW iX'in Türkiye fiyatı açıklandı
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BMW'nin elektrikli amiral gemisi Kasım'da Türkiye'ye geliyor

Alman otomobil üreticisi BMW’nin elektrikli mobilite alanındaki amiral gemisi iX, xDrive40 modeli ile Türkiye gelmek için gün sayıyor. Markanın Türkiye distribütörü Borusan Otomotiv’den yapılan açıklamada, Kasım ayından itibaren yollarla buluşmaya hazırlanan iX xDrive40 için ön sipariş sürecinin başladığı belirtildi. iX'in 1 milyon 632 bin 300 TL’den başlayan liste fiyatıyla online olarak rezerve edilebildiği açıklandı

BMW iX'in Türkiye fiyatı açıklandı
HABERTURK.COM

BMW’nin elektrikli mobilitedeki vizyonunu temsil eden iX xDrive40, Kasım ayında Türkiye'de satışa çıkacak. Markanın Türkiye distribütörü Borusan Otomotiv’den yapılan açıklamaya göre, ön sipariş süreci başlayan aracın fiyatı ise 1 milyon 632 bin 300 TL olarak belirlenmiş durumda.

Yapılan açıklamaya göre, ön ve arka akslarında yer alan elektrik motorları 326 beygir güç ve 630 Nm tork üreten iX, 0’dan 100 km/s hıza 6,1 saniyede ulaşıyor.

Öte yandan, WLTP normlarına göre tam şarj ile yaklaşık 425 km menzile sahip iX xDrive40'ta, yüksek güçlü ev dışı şarj istasyonlarında 10 dakikalık şarj ile 100 km menzil üreten bataryalar 40 dakikalık şarjla tam doluluğa erişiyor.

Türkiye’de ilk kez Autoshow Mobility 2021 Fuarı’nda sergilenen iX'in kabininde ise doğal ve geri dönüştürülmüş malzemeler kullanılmış durumda.

Elektrikli otomobilde, yeni nesil BMW İşletim Sisteminin bir parçasını oluşturan ve seri üretim araçlarda ilk kez sunulan 12.3 ve 14.9 inçlik kombine kavisli ekrana da yer veriliyor.

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