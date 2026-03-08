Bodrum FK: 3 - Esenler Erokspor: 4 | MAÇ SONUCU
Trendyol 1. Lig'in 29. haftasında Esenler Erokspor, deplasmanda Bodrum FK'yı 4-3 mağlup etti. Olarenwaju Kayode (3) ve Hamza Catakovic'in golleriyle ligdeki galibiyet serisini 8 maça çıkaran Esenler Erokspor, puanını 62'ye yükseltti. 53. dakikada Dino Hotic'in gördüğü kırmızı kartla 10 kişi kalan Bodrum FK ise 48 puanda kaldı.
Trendyol 1. Lig'in 29. haftasında Bodrum FK ile Esenler Erokspor karşı karşıya geldi. Bodrum İlçe Stadı'nda oynanan müsabakayı kazanan 4-3'lük skorla Esenler Erokspor oldu.
İstanbul temsilcisine galibiyeti getiren golleri 10 (p), 45+3 ve 65. (p) dakikalarda Olarenwaju Kayode, 90+4. dakikada Hamza Catakovic attı. Ev sahibinin gollerini ise 15'te Ali Habeşoğlu, 29'da Dino Hotic ve 90+7. dakikada penaltıdan Taulant Seferi kaydetti.
Ege temsilcisinde forma giyen Dino Hotic, 53. dakikada kırmızı kart gördü.
Bu sonuçla birlikte üst üste 8. galibiyetini alan Esenler Erokspor, puanını 62'ye çıkardı. Bodrum FK ise haftayı 48 puanla tamamladı.
Trendyol 1. Lig'in bir sonraki haftasında Bodrum FK, Iğdır FK'ya konuk olacak. Esenler Erokspor, Bandırmaspor'u ağırlayacak.