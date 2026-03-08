Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol 1. Lig Esenler Erokspor Bodrum FK: 3 - Esenler Erokspor: 4 | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Bodrum FK: 3 - Esenler Erokspor: 4 | MAÇ SONUCU

        Trendyol 1. Lig'in 29. haftasında Esenler Erokspor, deplasmanda Bodrum FK'yı 4-3 mağlup etti. Olarenwaju Kayode (3) ve Hamza Catakovic'in golleriyle ligdeki galibiyet serisini 8 maça çıkaran Esenler Erokspor, puanını 62'ye yükseltti. 53. dakikada Dino Hotic'in gördüğü kırmızı kartla 10 kişi kalan Bodrum FK ise 48 puanda kaldı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.03.2026 - 22:07 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        7 gollü maçta kazanan Esenler Erokspor!

        Trendyol 1. Lig'in 29. haftasında Bodrum FK ile Esenler Erokspor karşı karşıya geldi. Bodrum İlçe Stadı'nda oynanan müsabakayı kazanan 4-3'lük skorla Esenler Erokspor oldu.

        İstanbul temsilcisine galibiyeti getiren golleri 10 (p), 45+3 ve 65. (p) dakikalarda Olarenwaju Kayode, 90+4. dakikada Hamza Catakovic attı. Ev sahibinin gollerini ise 15'te Ali Habeşoğlu, 29'da Dino Hotic ve 90+7. dakikada penaltıdan Taulant Seferi kaydetti.

        Ege temsilcisinde forma giyen Dino Hotic, 53. dakikada kırmızı kart gördü.

        Bu sonuçla birlikte üst üste 8. galibiyetini alan Esenler Erokspor, puanını 62'ye çıkardı. Bodrum FK ise haftayı 48 puanla tamamladı.

        Trendyol 1. Lig'in bir sonraki haftasında Bodrum FK, Iğdır FK'ya konuk olacak. Esenler Erokspor, Bandırmaspor'u ağırlayacak.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Taksim'de yemek yerken dudağını böcek ısırdı; şikayetçi oldu

        TAKSİM'de kız arkadaşıyla ocakbaşı restorana giden bir kişi yemek yemeye başladı. Lokmayı ağzına götürdüğü sırada yemeğinden içinden çıkan böcek adamın dudağından yaralanmasına neden oldu. Hastaneden sağlık raporu alan kişi işletmeden şikayetçi oldu. Yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı. (DHA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Şehran petrol deposundaki yangın devam ediyor
        Şehran petrol deposundaki yangın devam ediyor
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        Trump: Dini liderin onay alması gerekiyor
        Trump: Dini liderin onay alması gerekiyor
        'İran saldırı hedefini değiştirdi' iddiası
        'İran saldırı hedefini değiştirdi' iddiası
        90+5'te hayata döndü!
        90+5'te hayata döndü!
        İngiltere'den Trump'a: Diplomasiyi sosyal medyadan yapmıyoruz
        İngiltere'den Trump'a: Diplomasiyi sosyal medyadan yapmıyoruz
        "ABD ve İsrail İran'daki uranyum için özel kuvvet gönderecek" iddiası
        "ABD ve İsrail İran'daki uranyum için özel kuvvet gönderecek" iddiası
        El frenini unuttu, dehşete yol açtı!
        El frenini unuttu, dehşete yol açtı!
        Sanchez'den Türk bayraklı paylaşım
        Sanchez'den Türk bayraklı paylaşım
        Eşitlikten uzak 8 Mart
        Eşitlikten uzak 8 Mart
        Trump'ın "Netanyahu'ya af" talebine yanıt verdi
        Trump'ın "Netanyahu'ya af" talebine yanıt verdi
        Ramazan Günlüğü
        Ramazan Günlüğü
        “Veri merkezi için ilk kazma mayısta vuruluyor”
        “Veri merkezi için ilk kazma mayısta vuruluyor”
        Boşanma açıklaması
        Boşanma açıklaması
        "Kalite farkını çok net gördük"
        "Kalite farkını çok net gördük"
        8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde vahşet! Karısını katletti!
        8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde vahşet! Karısını katletti!
        8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladılar
        8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladılar
        "İki kırmızı kartı atladı!"
        "İki kırmızı kartı atladı!"
        Kadınların üstlendiği çoklu roller ruh sağlığını zorluyor
        Kadınların üstlendiği çoklu roller ruh sağlığını zorluyor
        İspanyol paça pantolonun adı İspanya'da nedir?
        İspanyol paça pantolonun adı İspanya'da nedir?