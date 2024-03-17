Bodrum FK-Boluspor: 1-1 (MAÇ SONUCU)
Trendyol 1. Lig'in 27. haftasında karşı karşıya gelen Bodrum FK ile Boluspor 1-1 berabere kaldı.
Trendyol 1. Lig'in 27. haftasında oynanan maçta Bodrum FK, Boluspor'la 1-1 berabere kaldı.
Stat: Bodrum İlçe
Hakemler: Alpaslan Şen, Erkan Akbulut, Kürşathan Akın
Bodrum FK: Diogo, Celustka, Samet Yalçın, Kenan Özer (Dk. 90 Ege Birsel), Brazao (Dk. 60 Burak Çoban), Ahmet Aslan, Üzeyir Ergün, Mohammed, Ali Aytemur, Gökdeniz Bayrakdar (Dk. 84 Osman Hagı), Cenk Şen
Boluspor: Çağlar Şahin Akbaba, Posmac, Oğuz Kağan Güçtekin (Dk. 90 Kubilay Sönmez), Gigic (Dk. 81 Berk Yıldız), Oulare, Onur Ulaş, Tunahan Çiçek (Dk. 70 Diarrassouba), Jefferson (Dk. 70 Vüsal İsgandarli), Avramovski, İshak Karaoğul, Ercan Coşkun
Gol: Dk. 19 Avramovski (Boluspor), Dk. 22 Gökdeniz Bayrakdar (Bodrum FK)
Sarı kartlar: Dk. 27 Jefferson, Dk. 50 Pasmac (Boluspor), Dk. 28 Üzeyir Ergün, Dk. 28 Ahmet Aslan (Bodrum FK)