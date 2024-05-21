Bologna: 3 - Juventus: 3 | MAÇ SONUCU

Milli futbolcu Kenan Yıldız'ın formasını giydiği Juventus, İtalya Serie A 37. hafta maçında Bologna ile 3-0 geriye düştüğü maçta 3-3 berabere kaldı.

Karşılaşmaya ev sahibi Bologna çok hızlı başladı. Maçın 2. dakikasında Riccardo Calafiori'nin golüyle öne geçen Bologna, 11. dakikada Santiago Castro ile farkı ikiye çıkardı ve ilk yarı bu şekilde bitti.

İkinci yarıya da hızlı başlayan Bologna'da Riccardo Calafiori, bu kez 53. dakikadaki golüyle skoru 3-0 yaptı. Juventus'ta 8 dakika içinde gerçekleşecek geri dönüşün ateşi Chiesa ile yandı. Dakika 76'da rakip ağları sarsan Federico Chiesa farkı ikiye indirdi. BERABERLİK GOLÜ KENAN YILDIZ'DAN!