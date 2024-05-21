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        Haberler Spor Futbol İtalya Bologna: 3 - Juventus: 3 | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Bologna: 3 - Juventus: 3 | MAÇ SONUCU

        İtalya Serie A'nın 37. haftasında Juventus, deplasmanda Bologna'yla 3-0 geriye düştüğü maçta 3-3 berabere kaldı. Bologna'nın gollerini Ricardo Calafiori (2) ile Thomas Casto atarken, 8 dakika içinde 3 gol atarak müthiş bir geri dönüşe imza atan Juventus'un gollerini ise Federico Chiesa, Arkadiusz Milik ve milli futbolcu Kenan Yıldız kaydetti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.05.2024 - 00:02 Güncelleme: 21.05.2024 - 00:11
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        Kenan attı, Juventus 3-0'dan döndü!
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        Milli futbolcu Kenan Yıldız'ın formasını giydiği Juventus, İtalya Serie A 37. hafta maçında Bologna ile 3-0 geriye düştüğü maçta 3-3 berabere kaldı.

        Karşılaşmaya ev sahibi Bologna çok hızlı başladı. Maçın 2. dakikasında Riccardo Calafiori'nin golüyle öne geçen Bologna, 11. dakikada Santiago Castro ile farkı ikiye çıkardı ve ilk yarı bu şekilde bitti.

        İkinci yarıya da hızlı başlayan Bologna'da Riccardo Calafiori, bu kez 53. dakikadaki golüyle skoru 3-0 yaptı.

        Juventus'ta 8 dakika içinde gerçekleşecek geri dönüşün ateşi Chiesa ile yandı. Dakika 76'da rakip ağları sarsan Federico Chiesa farkı ikiye indirdi.

        BERABERLİK GOLÜ KENAN YILDIZ'DAN!

        Baskısını artıran Juventus, 83. dakikada Arkadiusz Milik'in attığı golle farkı bire indirmeyi başardı. Golün hemen ardından 84. dakikada Juventus'ta bu kez sahneye milli oyuncumuz Kenan Yıldız çıktı. Şık bir gole imza atan Kenan Yıldız, skoru 3-3'e getirerek takımına 1 puanı getirdi.

        Bu sonuçla birlikte her iki takımda puanını 68'e yükseltti.

        Ligin son maçında Bologna, Genoa deplasmanına gidecek. Juventus ise sahasında Monza'yı ağırlayacak.

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