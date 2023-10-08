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        Haberler Spor Futbol 1. Lig Göztepe Boluspor - Göztepe: 0-2 (MAÇ SONUCU) - Futbol Haberleri

        Boluspor - Göztepe: 0-2 (MAÇ SONUCU)

        Trendyol 1. Lig'in 8. haftasında Göztepe, deplasmanda Boluspor'u David Tijanic'in golleriyle 2-0 mağlup etti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 08.10.2023 - 18:14 Güncelleme: 08.10.2023 - 18:15
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        Göztepe Tijanic'le kazandı!
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        Trendyol 1. Lig'in 8. haftasında Boluspor ile Göztepe karşı karşıya geldi. Mücadeleyi konuk ekip Göztepe 2-0'lık skorla kazandı.

        İzmir ekibinin gollerini 40 ve 76. dakikalarda David Tijanic kaydetti.

        Maçtan dakikalar

        16. dakikada ceza sahası içerisine yapılan ortada topla buluşan Ümit Akdağ'ın şutunda meşin yuvarlak az farkla dışarıya gitti.

        40. dakikada Boluspor defasının arkasına atılan pasa hareketlenen David Tijanic, düzgün vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-1

        54. dakikada ceza sahası içerisinde defansın müdahalesiyle Michel Landel yere düştü. Pozisyonun devamında VAR'dan gelen uyarıyla maçın hakemi Adnan Deniz Kayatepe oyunu durdurdu ve inceleme sonrası penaltı kararı verdi. Penaltıda topun başına geçen Michel Landel'in vuruşunda kaleci Mateusz meşin yuvarlağı kurtardı.

        76. dakikada sol tarafta topu Boluspor defansından saklayan Kubilay Kanatsızkuş, pasını Ahmet Ildiz'e aktardı. Ahmet'in pasında ceza sahasında topu alan David Tijanic'in düzgün vuruşunda Tijanic, meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-2

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